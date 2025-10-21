Dass der etatmäßige Trainer der zweiten Mannschaft, Emre Bayram, beim VfB Wissen nur eine Interimslösung war, das war von Anfang an klar. Nun hat der Rheinlandliga-Vorletzte den Nachfolger präsentiert. Der leitet bereits das Mittwochstraining.
Es hatte sich schon am vergangenen Wochenende angedeutet, nun hat der Verein Vollzug gemeldet: Der ehemalige Profifußballer Marco Weller wird den Rheinlandligisten VfB Wissen mit sofortiger Wirkung übernehmen, wird bereits am Mittwoch das erste Training leiten – und folgerichtig auch am Samstag gegen Morbach an der Seitenlinie stehen.