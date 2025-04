Es reichte ein kurzer Blick in die Gesichter der Spieler des VfB Wissen, um einen ganz tiefen Einblick in die Gefühlswelt jedes Einzelnen zu bekommen: Erneut hatte die Mannschaft von Coach Dirk Spornhauer eine Partie in der Nachspielzeit verloren, erneut wäre diese Niederlage nicht nötig gewesen: Gegen den FC Bitburg unterlag der VfB im heimischen Stadion mit 1:2 (0:0) und hatte dabei mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt.

Mit Blick auf die Tabelle in der Fußball-Rheinlandliga hat die Niederlage zwar keine großen Auswirkungen, da sich Kirchberg und Trier-Tarforst mit einem 2:2-Unentschieden trennten, mit Blick auf die Moral dürfte die erneute Last-Minute-Niederlage allerdings einen enormen Dämpfer gegeben haben. Denn die Gastgeber hatten leidenschaftlich gekämpft, hatten sich gegen diese Niederlage mit einer enormen Laufbereitschaft und viel Einsatz gestemmt – hatten den erneuten Nackenschlag aber nicht verhindern können. „Bitter“, brachte es Spornhauer auf den Punkt.

Rote Karte gegen Emre Bajram sorgt für Diskussionsstoff

Der hatte durch den Ausfall von Steven Winzenburg erneut Änderungen vornehmen müssen, hatte aber mit Mario Weitershagen und Emre Bayram aber wieder Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Letzterer flog allerdings nach 39 Minuten, zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0 und beide Teams hatten jeweils eine Halbchance für sich verbuchen können, mit einer Roten Karte vom Platz: Nach einem Foulspiel an Bitburgs Maximilian Koch an der Außenlinie und nur rund 15 Meter von der Mittellinie entfernt, hatte der Unparteiische Ralf Volk zunächst auf Gelb entschieden, war dann aber von seinem Linienrichter „überstimmt“ worden und nahm in der Folge die Verwarnung zurück, um Rot zu geben. „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, sagte Spornhauer, aus dessen Sicht Gelb durchaus ausreichend gewesen wäre. Sein Bitburger Gegenüber Fabian Ewertz konnte beide Seiten verstehen, sagte aber: „Die kann man schon geben.“ Für seinen Spieler ging es, weil der als Folge des Fouls umgeknickt war und sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, nicht weiter. Das war auch deswegen bitter, weil der im Anschluss an die Partie eigentlich einen Skiurlaub hatte antreten wollen.

Gastgeber gestalten Partie auch in Unterzahl ausgeglichen

Nach dem Platzverweis stellte Spornhauer auf einen Stürmer um. Aimen Aslan rackerte sich ganz vorne ab, stand aber meist auf relativ verlorenem Posten. Die VfB-Unterzahl hatte aufs Spiel indes wenig Einfluss. Beide Mannschaften taten sich auf dem holprigen Platz schwer, Spielfluss wollte keiner aufkommen, der Ball war häufig in der Luft und selten im gefährlichen Drittel.

Und so war das 1:0 für die Hausherren zwar ein wenig aus dem Nichts, aber es war auch deswegen nicht unverdient, weil es dem VfB eben gelungen war, die Partie offen zu gestalten: Nach einer Balleroberung von Max Krauß steckte der durch auf Til Cordes, der aus halblinker Position einschob (52.).

„Aktuell kommt es wirklich knüppeldick.“

VfB-Trainer Dirk Spornhauer analysiert die derzeitige Situation seines Teams treffend und mit wenigen Worten.

Anschließend agierte Wissen noch defensiver, machte die Räume eng und ließ kaum Bitburger Abschlüsse zu. Allerdings wechselte Ewertz nach 56 Minuten den Gamechanger ein: Mbongo Dieucy Mayindombe, der eigentlich vorwiegend in der zweiten Mannschaft in der C-Klasse kickt, kam – und brachte deutlich mehr Spielkultur in das bis dahin wenig kreative und wenig überzeugende Offensivspiel der Gäste. Acht Minuten nach seiner Einwechslung setzte der Stürmer einen Ball an die Latte, nach 74 Minuten ging sein Abschluss zwar zunächst auch ans Aluminum, sprang aber vom Innenpfosten ins Tor.

In der Folge passierte erst einmal nicht viel, abgesehen von einer Kartenflut des Unparteiischen, vor allem für die Gastgeber. Es ging aber mit zehn gegen elf weiter – und es sah alles nach einem durchaus leistungsgerechten Unentschieden aus, ehe Mayindombe in der vierten Minute der Nachspielzeit erneut zuschlug.

Während Bitburg damit die Klasse gehalten haben dürfte, wartet Wissen in diesem Jahr weiter auf den ersten Sieg, steht nur einen Punkt überm Strich. „Aktuell kommt es wirklich knüppeldick“, sagte ein enttäuschter Trainer.

VfB Wissen - FC Bitburg 1:2 (0:0)

Wissen: Litschel - Zehler (79. Kasikci), Christian, Weitershagen, Pirsljin - Aslan (60. Reichert/90.+2 Samurkas), Weber, Krauß, Cordes (76. Sari) - Bayram, Arndt (88. Grau).

Bitburg: Kieren - Koch (43. Karsnici), N. Fuchs, Alff, Sprüds - Morbach (56. Mayindombe), Nosbisch (66. Hensel), Fisch, K. Fuchs (90.+7 Hoor) - Bierbrauer, Floß (90.+7 Mourad).

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz).

Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Til Cordes (52.), 1:1, 1:2 Mbongo Dieucy Mayindombe (73., 90.+4).

Besonderheit: Rote Karte für Emre Bayram (Wissen) wegen groben Foulspiels (39.).