Eigentlich sind die Chancen auf den Klassenerhalt für den VfB Wissen nur noch sehr theoretischer Natur. Davon will Coach Marco Weller vor dem Gastspiel am Sonntag bei Eintracht Trier II aber nichts wissen.
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Nachdem der VfB Wissen am vergangenen Wochenende die Chance verpasst hat, nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga zu ergreifen – nach der Niederlage gegen die SG Hochwald beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bei noch neun ausstehenden Spielen bereits 14 Punkte – geht es für die Mannschaft von Coach Marco Weller im Prinzip nur noch darum, sich ordentlich aus der Klasse zu verabschieden.