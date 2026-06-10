Einer ohne Stallgeruch kommt Wissen gelingt bei Trainersuche nächste Überraschung Sina Ternis 10.06.2026, 17:45 Uhr

i Der Sportliche Leiter Philipp Klappert (links) und der erste Vorsitzende Thomas Nauroth (rechts) freuen sich, Dirk Hannappel als neuen Coach beim VfB Wissen präsentieren zu können, denn der ist einer "ohne Stallgeruch", und genau das war gewünscht. Jona Heck

Nein, es ist keiner, der bisher große Schnittmengen mit dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen hatte – und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die die Verantwortlichen getroffen haben: Dirk Hannappel kommt mit einem weißen Blatt vor sich.

Die Weichenstellung beim Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen geht weiter. Nachdem in den vergangenen Wochen schon einige Transfercoups fürs Feld vermeldet wurden, gibt es für die Seitenlinie eine durchaus überraschende Lösung, „weil wir uns ganz bewusst nach jemandem umgesehen haben, der eben nicht den typischen Stallgeruch hat“, wie es der Sportliche Leiter Philipp Klappert beschreibt: Dirk Hannappel wird zum 1.







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