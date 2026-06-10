Nein, es ist keiner, der bisher große Schnittmengen mit dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen hatte – und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die die Verantwortlichen getroffen haben: Dirk Hannappel kommt mit einem weißen Blatt vor sich.
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Die Weichenstellung beim Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen geht weiter. Nachdem in den vergangenen Wochen schon einige Transfercoups fürs Feld vermeldet wurden, gibt es für die Seitenlinie eine durchaus überraschende Lösung, „weil wir uns ganz bewusst nach jemandem umgesehen haben, der eben nicht den typischen Stallgeruch hat“, wie es der Sportliche Leiter Philipp Klappert beschreibt: Dirk Hannappel wird zum 1.