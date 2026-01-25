Niederlage in Metternich Wirgeser Nicht-Hallen-Spieler verlieren Test mit 0:1 Sina Ternis 25.01.2026, 18:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Spvgg. EGC Wirges musste im Test gegen den Bezirksligisten FC Metternich eine 0:1-Niederlage hinnehmen – allerdings musste der Rheinlandligist ohne Coach Baldus und ohne seine Hallenkicker auskommen.

Während ein Teil der Mannschaft beim Hachenburger Pils-Cup in der Halle spielte, absolvierte ein anderer Teil das erste Freilufttestspiel – und das verloren die Rheinlandliga-Fußballer der Spvgg. EGC Wirges beim Bezirksligisten FC Metternich mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Metternichs Toni Jandric bereits nach zehn Minuten.







