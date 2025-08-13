Der Meister der Bezirksliga Ost trifft am Freitagabend auf den Meister der Bezirksliga Mitte – dieses Mal allerdings in der Rheinlandliga. Sowohl Gastgeber Spvgg. EGC Wirges als auch Gast SV Eintracht Mendig geht mit hohen Erwartungen ins Spiel.

Nach einer einjährigen Pause dürfen sich die Zuschauer der Spvgg. EGC Wirges am Freitagabend (20 Uhr) wieder auf Rheinlandliga-Fußball im heimischen Stadion freuen. Zur Heimpremiere gastiert Mitaufsteiger SV Eintracht Mendig – und der kommt mit dem Selbstbewusstsein eines 3:1-Sieges gegen die SG Schneifel in den Westerwald. Die Gastgeber indes mussten in Morbach eine verdiente 0:2-Niederlage hinnehmen, zeigten dabei schon viele positive Ansätze, aber eben auch Dinge, die es nun zu verbessern gilt.

Schließlich, so die klare Vorgabe von Trainer Sven Baldus, soll gegen einen direkten Konkurrenten der erste Saisonsieg her. Obwohl beide Mannschaften in der Vorsaison in unterschiedlichen Ligen spielten – Mendig in der Bezirksliga Mitte, Wirges in der Ost-Staffel – kennen die Teams sich gut, wissen beide, was jeweils auf sie zukommt. Allerdings will weder Baldus noch sein Mendiger Gegenüber Damir Mrkalj das Spiel allzu sehr nach dem Gegner ausrichten, sondern vor allem die eigenen Stärken auf den Platz bringen. „Wir wollen schon den Ton angeben, uns vielleicht aber einen Ticken defensiver aufstellen als gegen Schneifel.“

„Zu Hause wollen wir natürlich noch einmal anders auftreten. Da geht es um Dinge wie Druck aus dem Mittelfeld, zweite Bälle, Pässe hinter die Kette. Und da sind alle gefragt, nicht nur die Offensivspieler.“

Wirges’ Trainer Sven Baldus

Gegen Schneifel sah Mrkalj ein fast perfektes Spiel seines Teams. Baldus in Morbach nicht. Die EGC spielte zwar ordentlich, aber phasenweise nicht mutig, nicht zielstrebig genug, traf im letzten Drittel falsche Entscheidungen, machte insgesamt zu wenig aus ihren Möglichkeiten. „Zu Hause wollen wir natürlich noch einmal anders auftreten“, sagt Baldus und erhofft sich vor allem in der Offensive mehr Durchschlagskraft. „Da geht es um Dinge wie Druck aus dem Mittelfeld, zweite Bälle, Pässe hinter die Kette. Und da sind alle gefragt, nicht nur die Offensivspieler.“

Durchschlagskraft hatte Mendig in der Vorwoche, traf gegen ein routiniertes Rheinlandligateam wie Schneifel gleich dreimal. Zweimal trug sich Einwechselspieler Dama Kanoute in die Torschützenliste ein. Der hat übrigens eine Wirgeser Vergangenheit, spielte bis 2020 bei der EGC, ehe es ihn über Stationen unter anderem bei der TuS Koblenz, den Sportfreunden Eisbachtal und zuletzt Cosmos Koblenz nach Mendig verschlug. Da weiß Trainer Mrkalj um die Qualitäten seines Offensivakteurs, sagt: „Er hat sich mit seinem Auftritt natürlich für die Startelf angeboten.“

„Es kann sein, dass es vorne Änderungen gibt, da werden die Trainingseindrücke entscheiden.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj

Ob der Stürmer aber tatsächlich von Beginn an auflaufen oder ob der Coach auf die Jokerqualitäten Kanoutes bauen wird, das ließ er noch offen. Zumal die Optionen gegenüber der Vorwoche noch einmal mehr geworden sind: Meris Ramic, der gegen Schneifel krankheitsbedingt nur zu einem Kurzeinsatz kam und nach seiner Einwechslung ein Tor vorbereitete, ist wieder fit, auch Jonas Hemgesberg steht nach Krankheit wieder voll zur Verfügung. „Es kann sein, dass es vorne Änderungen gibt, da werden die Trainingseindrücke entscheiden“, so Mrkalj. Sicher ist, „dass wir an der Defensivkette nicht rütteln, wenn es keine kurzfristigen Ausfälle gibt“.

Auch auf der Wirgeser Seite lässt Baldus noch offen, ob er Änderungen gegenüber dem Morbach-Spiel vornehmen wird. Eine könnte zwangsläufig drohen, denn Marian Keuper klagte unter der Woche über ein dickes Knie. Hier soll ein MRT Klarheit schaffen. „Ich hoffe natürlich, dass er fit ist, mit seiner Erfahrung und seiner Kopfballstärke ist er enorm wichtig für uns“, so sein Trainer.

Beide wollen gegen direkten Konkurrenten unbedingt punkten

Wichtig ist die Partie für beide Seiten. Für die Gastgeber geht es in einem Heimspiel gegen einen Mitaufsteiger, da sind die Hoffnungen auf den ersten Dreier entsprechend groß. Die Gäste haben nun drei Spiele in Folge gegen Mitaufsteiger vor der Brust: Wirges, Rübenach und Arzbach, wollen sich da im Idealfall schon ein kleines Polster erarbeiten. „Uns ist aber natürlich bewusst, dass unsere Gegner mit einer ähnlichen Einstellung ins Spiel gehen werden“, sagt der Mendiger Trainer – der froh ist, dass seine Mannschaft bereits mit drei Punkten im Gepäck nach Wirges reisen kann.