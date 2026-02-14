2:3 beim VfR Limburg
Wirgeser Generalprobe endet mit erster Testspielpleite
Nicht allzu hoch hängen wollte der Wirgeser Coach Sven Baldus die 2:3-Testspielniederlage beim VfR Limburg. Schließlich musste seine Mannschaft binnen 48 Stunden zweimal ran.
Andreas Hergenhahn

RDie Spvgg. EGC Wirges musste beim Test gegen den hessischen Verbandsligisten VfR Limburg die erste Niederlage der Wintervorbereitung hinnehmen. Doch die wusste Coach Sven Baldus einzuordnen.

Nein, das Ergebnis wollte Sven Baldus keinesfalls zu hoch gehängt wissen. Auch wenn es für seine Spvgg. EGC Wirges beim hessischen Verbandsligisten VfR Limburg beim 2:3 die erste und damit auch letzte Niederlage der Wintervorbereitung gab. Denn am kommenden Wochenende (Anpfiff ist am Samstag, 21.

