RDie Spvgg. EGC Wirges musste beim Test gegen den hessischen Verbandsligisten VfR Limburg die erste Niederlage der Wintervorbereitung hinnehmen. Doch die wusste Coach Sven Baldus einzuordnen.
Lesezeit 1 Minute
Nein, das Ergebnis wollte Sven Baldus keinesfalls zu hoch gehängt wissen. Auch wenn es für seine Spvgg. EGC Wirges beim hessischen Verbandsligisten VfR Limburg beim 2:3 die erste und damit auch letzte Niederlage der Wintervorbereitung gab. Denn am kommenden Wochenende (Anpfiff ist am Samstag, 21.