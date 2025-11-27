EGC hat 1:7-Pleite abgehakt Wirges will’s daheim gegen Morbach wieder besser machen Sina Ternis 27.11.2025, 16:00 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Marian Kneuper (blau-weißes Trikot, am Ball) steht fürs kommende Wochenende ein großes Fragezeichen. Der Routinier der EGC Wirges hatte sich in der Vorwoche im Spiel gegen Bitburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Andreas Hergenhahn

Nach ihrer 1:7-Niederlage gegen Bitburg will die EGC Wirges in der Rheinlandliga gegen Morbach Wiedergutmachung. Wird Rückkehrer Ronaldo Kröber dabei zu einem entscheidenden Faktor im Duell des Achten gegen den Sechsten.

Ohne Frage: Mit 26 Zählern ist die Spvgg EGC Wirges nach der Hinrunde der Fußball-Rheinlandliga als Achter voll im Soll. Und doch gab es da am vergangenen Wochenende die 1:7-Heimniederlage gegen den FC Bitburg, die eben auch zeigte: Individuelle Fehler werden schnell eiskalt bestraft.







