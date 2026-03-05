Gastspiel bei der SG Arzfeld Wirges will sich nach zweistündiger Anfahrt belohnen Sina Ternis 05.03.2026, 11:05 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Wirges' Jonah Wick (blau-weißes Trikot, im Duell mit Schneifels Simon Reetz) steht für das Gastspiel bei der SG Arzfeld noch ein Fragezeichen. Wick hat Sprunggelenksprobleme. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges reist am Samstag zum Rheinlandliga-Vorletzten SG Arzfeld – und muss nach zweistündiger Fahrt den Fokus hochhalten. Ob Jonah Wick dann dabei sein wird, ist noch offen.

Rund zwei Stunden sind die Rheinlandliga-Fußballer der Spvgg EGC Wirges am Samstag für eine einfache Fahrtstrecke unterwegs, reisen zur SG Arzfeld und damit ganz nah an die belgische Grenze. Um 16 Uhr ist Anpfiff auf dem Kunstrasen und dann liegt aus Sicht von EGC-Trainer Sven Baldus keine der großen Herausforderungen darin, die Konzentration hochzuhalten, die lange Fahrt schnell abzuschalten und den Fokus voll aufs Spiel zu lenken.







