Heimspiel am Donnerstagabend Wirges will Niederlagenserie gegen Trier II beenden Sina Ternis 28.04.2026, 12:56 Uhr

i Wirges um Steffen Klöckner (In Blau-Weiß, am Ball) ist auf der Suche nach der Form, zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge, am Donnerstag geht es zu Hause gegen Eintracht Trier II. Andreas Hergenhahn

Den Glauben an die eigenen, ohne Frage vorhandenen, Fähigkeiten zurückgewinnen, darum geht es beim Rheinlandligisten EGC Wirges nach zuletzt drei Pleiten nach Gang und vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen Eintracht Trier II.

Nur eine Trainingseinheit stand unter der Woche bei der Spvgg EGC Wirges auf dem Programm. Die restlichen Tage standen beim aktuellen Rheinlandliga-Zehnten im Zeichen der Regeneration – nicht nur der Beine, sondern vor allem der Köpfe. Das war aus Sicht von Trainer Sven Baldus nach zuletzt drei Niederlagen in Folge nötig – damit die Mannschaft mit frischen Beinen, vor allem aber mental frisch in das Heimspiel am Donnerstagabend (20 Uhr) gegen ...







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