Gelingt der Spvgg EGC Wirges am Wochenende die nächste Überraschung? Das jedenfalls hält Trainer Sven Baldus nach dem Sieg bei Eintracht Trier II und vor dem Heimspiel gegen Primus Hochwald durchaus für möglich.
Lesezeit 2 Minuten
Die Erleichterung war groß bei der Spvgg EGC Wirges nach dem vielleicht ein wenig überraschenden 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende bei Eintracht Trier II. Nun soll der Schwung natürlich auch mitgenommen werden in das Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen den neuen Rheinlandliga-Tabellenführer SG Hochwald.