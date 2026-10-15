Hochwald ist zu Gast
Wirges will nach Trier nun auch Tabellenführer schlagen
Marcel Ring, Ronaldo Kroeber und Euan Williams-Noss (von links) kamen in der Vorwoche allesamt von der Bank – und sie hatten ihr
Marcel Ring, Ronaldo Kroeber und Euan Williams-Noss (von links) kamen in der Vorwoche allesamt von der Bank – und sie hatten ihren Anteil am 3:2-Sieg der EGC Wirges bei Eintracht Trier II. Die Bank könnte auch am Samstag daheim gegen Primus Hochwald wichtig werden.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Gelingt der Spvgg EGC Wirges am Wochenende die nächste Überraschung? Das jedenfalls hält Trainer Sven Baldus nach dem Sieg bei Eintracht Trier II und vor dem Heimspiel gegen Primus Hochwald durchaus für möglich.

Lesezeit 2 Minuten
Die Erleichterung war groß bei der Spvgg EGC Wirges nach dem vielleicht ein wenig überraschenden 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende bei Eintracht Trier II. Nun soll der Schwung natürlich auch mitgenommen werden in das Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen den neuen Rheinlandliga-Tabellenführer SG Hochwald.
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