VfB braucht Punkte im Keller Wirges will gegen Linz wieder sein Heimgesicht zeigen Sina Ternis 16.04.2026, 16:00 Uhr

i Beim 1:1 im Hinspiel auf dem Linzer Kaiserberg gab es keinen Sieger zwischen Niklas Kleins VfB (schwarze Trikots) und Samet Sögünmez' EGC Wirges. Am Samstag steht das Rückspiel in Wirges an - und das wollen beide erfolgreich gestalten. Wobei die Gäste deutlich mehr Druck haben. René Weiss

Endlich wieder Heimspiel, das jedenfalls dürfte an jeder bei der EGC Wirges vor der Rheinlanliga-Partie am Samstag gegen den VfB Linz denken. Die Gastgeber holten drei Viertel ihrer Punkte daheim. Nun kommt ein Team, das unbedingt punkten muss.

Ohne Frage, die Spvgg EGC Wirges hat im ersten Jahr nach dem Aufstieg und mit einer der jüngsten Mannschaften der Klasse sicherlich noch nicht den Anspruch, zu den Spitzenteams der Fußball-Rheinlandliga zu gehören. Gerade in der Vorwoche bei der 2:5-Niederlage beim TuS Immendorf wurde deutlich, was dem Team von Sven und Alex Baldus noch fehlt, um die ganz Großen nicht nur temporär ärgern, sondern im Konzert der ganz Großen auch dauerhaft ...







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