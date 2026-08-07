0:2 hieß es vor rund einem Jahr am ersten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga. Da startete die EGC Wirges als Aufsteiger mit einer Niederlage in Morbach. Nun kommt die FV zur EGC – und die will definitiv erfolgreicher in die Saison starten.
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Geschichte wiederholt sich. Zumindest in Teilen. Denn bereits in der vergangenen Saison der Fußball-Rheinlandliga gab es am ersten Spieltag ein Aufeinandertreffen zwischen der Spvgg. EGC Wirges und der FV Morbach. Allerdings damals in Morbach. Dieses Mal wird die Partie am Samstag (17.