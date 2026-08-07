EGC empfängt die FV Morbach
Wirges will bei freiem Eintritt mit Dreier starten
Ronaldo Kröber (links) wird der EGC Wirges erst einmal ausfallen. Er zog sich im Testspiel gegen Offheim eine Sprunggelenkverlet
Ronaldo Kröber (links) wird der EGC Wirges erst einmal ausfallen. Er zog sich im Testspiel gegen Offheim eine Sprunggelenkverletzung zu, wird wohl noch ein, zwei Wochen benötigen, ehe er wieder einsteigen kann.
Andreas Hergenhahn

0:2 hieß es vor rund einem Jahr am ersten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga. Da startete die EGC Wirges als Aufsteiger mit einer Niederlage in Morbach. Nun kommt die FV zur EGC – und die will definitiv erfolgreicher in die Saison starten.

Lesezeit 2 Minuten
Geschichte wiederholt sich. Zumindest in Teilen. Denn bereits in der vergangenen Saison der Fußball-Rheinlandliga gab es am ersten Spieltag ein Aufeinandertreffen zwischen der Spvgg. EGC Wirges und der FV Morbach. Allerdings damals in Morbach. Dieses Mal wird die Partie am Samstag (17.
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