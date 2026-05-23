Die EGC Wirges geht mit einer Niederlage in die Sommerpause. Zum Abschluss gab es ein 0:2 beim FC Bitburg. Dennoch ist Trainer Sven Baldus mit der Ausbeute von 43 Punkten absolut zufrieden.
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Die Spvgg. EGC Wirges beendet die Saison in der Fußball-Rheinlandliga mit 43 Punkten. Beim Gastspiel beim FC Bitburg kamen keine weiteren Zähler dazu, denn die Mannschaft von Coach Sven Baldus unterlag in der Eifel mit 0:2 (0:0). Gerade in der zweiten Hälfte der Rückrunde hatten die Glaschemiker insgesamt zu viele Punkte liegen lassen, in den Monaten April und Mai lag die Ausbeute gerade einmal bei sieben Zählern.