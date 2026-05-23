Niederlage zum Abschluss Wirges verliert mit Minikader 0:2 in Bitburg Sina Ternis 23.05.2026, 19:10 Uhr

i Sven Baldus sah zwar beim 0:2 in Bitburg die zweite Niederlage seiner EGC Wirges in Folge, war aber nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines ersatzgeschwächten Teams. Jörg Niebergall

Die EGC Wirges geht mit einer Niederlage in die Sommerpause. Zum Abschluss gab es ein 0:2 beim FC Bitburg. Dennoch ist Trainer Sven Baldus mit der Ausbeute von 43 Punkten absolut zufrieden.

Die Spvgg. EGC Wirges beendet die Saison in der Fußball-Rheinlandliga mit 43 Punkten. Beim Gastspiel beim FC Bitburg kamen keine weiteren Zähler dazu, denn die Mannschaft von Coach Sven Baldus unterlag in der Eifel mit 0:2 (0:0). Gerade in der zweiten Hälfte der Rückrunde hatten die Glaschemiker insgesamt zu viele Punkte liegen lassen, in den Monaten April und Mai lag die Ausbeute gerade einmal bei sieben Zählern.







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