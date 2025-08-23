Ein 1:1 bei einer gestandenen Rheinlandligamannschaft ist durchaus aller Ehren wert. Das sah auch Sven Baldus, Coach der EGC Wirges, nach dem 1:1 bei der SG Schneifel so – und dennoch haderte er mit einigen Entscheidungen.

Auf einem schmalen und damit durchaus schwer zu bespielenden Rasenplatz in Auw bei Prüm zu bestehen, ist das ein Zeichen dafür, in der Fußball-Rheinlandliga angekommen zu sein? Dann jedenfalls kann die Spvgg. EGC Wirges das von sich behaupten, denn die trotzte der SG Schneifel auswärts beim 1:1 (0:1) einen Zähler ab – und der war aus Sicht von Coach Sven Baldus durchaus verdient.

„Wir wussten vorher schon, dass es vor allem darum gehen wird, die vielen langen Bälle zu verteidigen, Zweikämpfe und zweite Bälle zu gewinnen und bei den Standards hellwach zu sein“, sagte der EGC-Trainer, der seinem Team vor allem beim Kampf um die zweiten Bälle ein hervorragendes Zeugnis ausstellte. Dass bei den vielen Standards und den vielen übers Mittelfeld geschlagenen Bällen auch mal die eine oder andere brenzlige Situation entstand, das konnte er seinem Team durchaus verzeihen, zumal es in den ersten 45 Minuten ohne Konsequenzen geblieben war. Das war auch Schlussmann Marius Schröder zu verdanken, der zweimal zur Stelle war, als Schneifel zu gefährlichen Abschlüssen gekommen war.

Schöne Einzelaktion von Berkan Yavuz bringt Wirges die Führung

Doch Wirges war keineswegs nur passiv und mit Verteidigen beschäftigt, sondern erspielte sich selbst auch die eine oder andere gute Möglichkeit, sodass der Führungstreffer kurz vor der Pause keinesfalls unverdient, aber eben auch das Ergebnis einer starken Einzelaktion war. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Schneifeler Kette lief Berkan Yavuz aufs gegnerische Tor zu, ließ noch einen Defensivakteur aussteigen und schob den Ball dann überlegt an Schlussmann Dennis Koziol vorbei in die Maschen.

In der Pause hatte Baldus entsprechend wenig zu kritisieren, gab seinem Team aber mit auf den Weg, dass vor allem die Anzahl der Standardsituationen zu hoch war, dass seine Mannschaft mutiger und früher pressen soll. All das setzte die auch gut um – allerdings erst nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Den erzielte Wirges übrigens selbst, denn nach einer scharfen Hereingabe von außen sprang der Ball an Luis Krissels Schienbein und von da ins Tor (49.).

„Aus meiner Sicht war das Rot, denn Berkan hätte freie Schussbahn gehabt. Ich glaube, durch eine Rote Karte hätte das Spiel noch mal einen anderen Verlauf genommen.“

EGC-Trainer Sven Baldus

Anschließend agierte der Aufsteiger durchaus mutig, hatte laut Baldus mehr vom Spiel und hatte in zwei Situationen Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen: Nach rund einer Stunde war Yavuz außerhalb des gegnerischen Strafraums von Schlussmann Koziol von den Beinen geholt worden. Die Folge: Gelb für den Keeper und Freistoß für Wirges. „Aus meiner Sicht war das Rot, denn Berkan hätte freie Schussbahn gehabt“, sagte der EGC-Trainer. „Ich glaube, durch eine Rote Karte hätte das Spiel noch mal einen anderen Verlauf genommen.“

Doch auch so blieb die EGC am Drücker, hätte, so sah es zumindest Baldus, auch einen Elfmeter bekommen müssen, als Euan Williams-Noss im gegnerischen Strafraum getroffen wurde. „Das hat man klar gehört“, so der Wirgeser Trainer. Doch der Pfiff blieb aus, das Remis bestehen.

In der Schlussphase hatte dann der eingewechselte Youngster Felix Hehl noch den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte allerdings aus kurzer Distanz. „Insgesamt ist das schon schade für uns, dass die drei Situationen nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind“, so Baldus, der dennoch mit dem Unentschieden nicht unzufrieden war und der vor allem seiner Mannschaft ein großes Kompliment für den leidenschaftlichen Auftritt aussprach. „Ich denke, wir haben damit den nächsten Schritt gemacht, denn wir sind mit Schneifel auf ein Team getroffen, das eine unheimliche Wucht auf den Platz bringt“, bilanzierte der EGC-Trainer, dessen Team damit nach drei Spieltagen vier Zähler auf dem Konto hat. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für die EGC nun die Rheinlandpokal-Partie gegen die SG St. Katharinen an, ehe es am Samstag (17.30 Uhr) in der Liga zu Mitaufsteiger FV Rübenach geht.

SG Schneifel – EGC Wirges 1:1 (0:1)

Schneifel: Koziol – Bauer, Moitzheim, Görres, Fuchs, Davis Spruds (85. Lachmann), Kerner, Backes,Dans Darians Spruds (90.+2 Hoffmann), Zapp, Bück (70. Stolz).

Wirges: Schröder – Wick (74. Hehl), Lewwer, Krissel, Ring – Klöckner (90.+5 Vagner), Klein – Weyand (65. Höber), Yavuz (82. Mang), Williams-Noss – Kröber.

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Berkan Javuz (45.), 1:1 Krissel (48./Eigentor).