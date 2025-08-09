Am Ende reichte der Spvgg. EGC Wirges eine gute Halbzeit nicht, um Zählbares zu holen: Bei der FV Morbach unterlag der Rheinlandliga-Neuling mit 0:2 – machte dabei aber schon vieles richtig und stimmte ihren Trainer Sven Baldus durchaus optimistisch.

Unzufrieden war Sven Baldus, Coach der Spvgg. EGC Wirges, keinesfalls mit dem Auftritt seiner Mannschaft bei der FV Morbach. Der Rheinlandliga-Neuling hatte die Partie zwar mit 0:2 (0:0) verloren, dem erfahrenen Gastgeberteam dabei aber vor allem in der ersten Halbzeit durchaus Paroli geboten. „Ich würde sagen, wir waren da sogar einen Tick besser“, sagte Baldus.

Doch dieser Tick, den seine Mannschaft in den ersten 45 Minuten besser war, mündete nicht in Toren. Möglichkeiten, vor allem nach Standards, machte der EGC-Trainer durchaus aus. Da wäre beispielsweise die von Steffen Klöckner nach rund 18 Minuten zu nennen. Einen Eckball spielten die Gäste zurück ans Strafraumeck, wo der Mittelfeldakteur direkt den Abschluss suchte, den Ball allerdings übers Tor drosch. Auch zwei, drei Freistöße aus dem Halbfeld sorgten für Gefahr vor dem Morbacher Tor, allerdings fehlte es dann bei den Abschlüssen an der nötigen Präzision oder ein Bein verhinderte, dass es wirklich brenzlig wurde. „Aber insgesamt haben wir das wirklich richtig gut gemacht, haben eine hohe Intensität aufs Feld gebracht und hätten mit ein wenig Glück durchaus führen können“, befand Baldus.

In Halbzeit zwei schafft es Wirges nicht, an die Leistung von vor der Pause anzuknüpfen

Nach Wiederanpfiff schaffte es seine Mannschaft allerdings nicht mehr, an die Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Vielleicht war es der Hitze geschuldet, vielleicht auch der Tatsache, dass Morbach mehr investierte, vielleicht war es auch eine Kombination aus beiden Aspekten. Jedenfalls überließ die EGC den Gastgebern mehr und mehr die Spielkontrolle, geriet in die Position, vor allem reagieren zu müssen und nicht mehr agieren zu können.

Der Treffer durch Philip Meeth nach 67 Minuten war das ein Stück weit folgerichtig: Bei einem zunächst abgewehrten Schuss stand er goldrichtig und konnte problemlos einschieben. Über diesen Treffer ärgerte sich Baldus dann schon, weil er nach einer Videoanalyse des Gegners seine Mannschaft genau vor solchen Anschlusssituationen gewarnt hatte. Die war aber nicht wach, sah zu, wie Meeth blitzschnell reagierte und seine Mannschaft in Führung schoss.

Wirges versuchte anschließend zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fand aber keine Mittel mehr, um noch einmal ernsthaft für Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. Unkonzentriertheiten schlichen sich ein, mündeten in einer Reihe von Abspielfehlern und damit auch in Umschaltsituationen für die Gastgeber. Die nutzten nach einem langen Ball in die Spitze eine dieser Situationen, um die Entscheidung herbeizuführen: Morbachs Sebastian Schell entschied das Laufduell gegen einen EGC-Abwehrspieler für sich, setzte seinen Körper clever ein und schob den Ball an Schlussmann Marius Schröder vorbei zum 2:0 ins Tor (80.). Die Partie war entschieden, weil es die Gäste nicht mehr schafften, den Schalter umzulegen, weil Morbach an diesem Nachmittag über die bessere Physis verfügte und so den Zwei-Tore-Vorsprung relativ problemlos über die Ziellinie bringen konnte.

„Wir müssen die Leistung der ersten Halbzeit über die gesamte Strecke hinbekommen und wir müssen unsere Chancen dann auch einfach mal konsequenter nutzen.“

EGC-Trainer Sven Baldus

„Unterm Strich war das dann schon verdient“, musste Baldus anerkennen. Er konnte die Auftaktniederlage allerdings gut einordnen, wusste, dass seine Mannschaft auf einen starken Gegner getroffen war, der über eine Menge Erfahrung in der Rheinlandliga verfügt. Er wusste aber auch, dass es durchaus Dinge gab, die besser laufen können, vielleicht sogar besser laufen müssen. „Wir müssen die Leistung der ersten Halbzeit über die gesamte Strecke hinbekommen und wir müssen unsere Chancen dann auch einfach mal konsequenter nutzen.“ Schon am Freitag hat seine Mannschaft dazu Gelegenheit, denn dann geht es zu Hause gegen Mitaufsteiger SV Mendig. „Die Jungs waren natürlich niedergeschlagen, haben aber direkt den Blick nach vorne gerichtet“, so der Trainer.

FV Morbach - Spvgg. EGC Wirges 2:0 (0:0)

Morbach: Görgen - Kappes, Schell, Meeth, Servatius (85. Kaiser), Dippel, Ruster, Böhnke, Schurich (70. Ponela), Petry, Haubst.

Wirges: Schröder - Ring (72. Höber), Kneuper, Lewer, Krissel - Sögünmez, Klein (81. Orani) - Weyand, Klöckner (72. Hense), Williams-Noss - Kröber (83. Yavuz).

Schiedsrichter: Jan Bernstädt (Plaidt).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Philip Meeth (67.), 2:0 Sebastian Schell (80.).