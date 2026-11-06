EGC gastiert beim FC Bitburg Wirges: Pokalabend abschütteln und mutig in die Eifel Sina Ternis 06.11.2026, 13:00 Uhr

i Lasse Bieg (weißes Trikot) holte gegen den FV Engers zwei Elfmeter raus. Er ist auch mit sieben Treffern bester Torschütze in Reihen der EGC Wirges. Trifft er auch am Samstag beim Gastspiel beim FC Bitburg? Andreas Hergenhahn

Der Rheinlandliga-Alltag hat die EGC Wirges wieder. Nach dem unglücklichen Ausscheiden aus dem Rheinlandpokal gegen den FV Engers im Elfmeterschießen, geht es für die Glas-Chemiker am Samstag nach Bitburg.

Inwieweit spielt das Rheinlandpokalspiel am Mittwochabend noch eine Rolle, wenn die Spvgg EGC Wirges am Samstag (17.30 Uhr), dann wieder in der Fußball-Rheinlandliga, beim FC Bitburg gastiert? Coach Sven Baldus ist sich fast sicher, dass die Thematik, vor allem, wenn es um mentale und körperliche Frische geht, wieder aufploppen wird.







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