Der Rheinlandliga-Alltag hat die EGC Wirges wieder. Nach dem unglücklichen Ausscheiden aus dem Rheinlandpokal gegen den FV Engers im Elfmeterschießen, geht es für die Glas-Chemiker am Samstag nach Bitburg.
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Inwieweit spielt das Rheinlandpokalspiel am Mittwochabend noch eine Rolle, wenn die Spvgg EGC Wirges am Samstag (17.30 Uhr), dann wieder in der Fußball-Rheinlandliga, beim FC Bitburg gastiert? Coach Sven Baldus ist sich fast sicher, dass die Thematik, vor allem, wenn es um mentale und körperliche Frische geht, wieder aufploppen wird.