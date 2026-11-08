Niederlage beim FC Bitburg
Wirges’ müde Beine machen sich beim 1:3 bemerkbar
Sven Baldus war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner EGC Wirges in Bitburg. Allerdings hatte das Rheinlandpokal-Achtelfinal
Sven Baldus war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner EGC Wirges in Bitburg. Allerdings hatte das Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen Engers am Mittwochabend zu viel Kraft gekostet, sodass in der Eifel am Ende eine durchaus verdiente 1:3-Niederlage stand.
Andreas Hergenhahn

Die EGC Wirges hat das Auswärtsspiel in Bitburg mit 1:3 verloren. Es war die erste Liga-Niederlage seit Ende September – und die hatte sicherlich auch damit zu tun, dass das Rheinlandpokal-Achtelfinale noch in den Beinen steckte. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ist genau das eingetreten, was Sven Baldus befürchtet hatte: Seine Spvgg EGC Wirges hatte nach dem Pokalabend am Mittwochabend gegen den FV Engers schwere Beine – und das war sicherlich mit ein Grund dafür, dass seine Mannschaft das Rheinlandliga-Duell beim FC Bitburg mit 1:3 verlor.
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