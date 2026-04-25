1:4-Niederlage auswärts
Wirges kassiert gegen Hochwald dritte Pleite nach Gang
Sven Baldus sah bei der 1:4-Niederlage seiner EGC Wirges bei der SG Hochwald vor den Gegentoren zu viele individuelle Fehler und
Sven Baldus sah bei der 1:4-Niederlage seiner EGC Wirges bei der SG Hochwald vor den Gegentoren zu viele individuelle Fehler und er sah die dritte Niederlage nach Gang.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Es war nicht alles schlecht bei der 1:4-Niederlage der EGC Wirges bei der SG Hochwald. Aber die entscheidenden Dinge waren eben auch nicht gut gelaufen, sowohl defensiv als auch offensiv nicht. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Auswärtsmisere der Spvgg. EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga hält an und führte nun dazu, dass die Mannschaft von Coach Sven Baldus mittlerweile die dritte Niederlage nach Gang kassierte: Bei der abstiegsbedrohten SG Hochwald gab es ein 1:4 (1:2), das vor allem die Kellerkinder Mendig und – mit Abstrichen – Rübenach nicht sonderlich freuen dürfte.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren