1:4-Niederlage auswärts Wirges kassiert gegen Hochwald dritte Pleite nach Gang Sina Ternis 25.04.2026, 20:06 Uhr

i Sven Baldus sah bei der 1:4-Niederlage seiner EGC Wirges bei der SG Hochwald vor den Gegentoren zu viele individuelle Fehler und er sah die dritte Niederlage nach Gang. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Es war nicht alles schlecht bei der 1:4-Niederlage der EGC Wirges bei der SG Hochwald. Aber die entscheidenden Dinge waren eben auch nicht gut gelaufen, sowohl defensiv als auch offensiv nicht.

Die Auswärtsmisere der Spvgg. EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga hält an und führte nun dazu, dass die Mannschaft von Coach Sven Baldus mittlerweile die dritte Niederlage nach Gang kassierte: Bei der abstiegsbedrohten SG Hochwald gab es ein 1:4 (1:2), das vor allem die Kellerkinder Mendig und – mit Abstrichen – Rübenach nicht sonderlich freuen dürfte.







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