Es war nicht alles schlecht bei der 1:4-Niederlage der EGC Wirges bei der SG Hochwald. Aber die entscheidenden Dinge waren eben auch nicht gut gelaufen, sowohl defensiv als auch offensiv nicht.
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Die Auswärtsmisere der Spvgg. EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga hält an und führte nun dazu, dass die Mannschaft von Coach Sven Baldus mittlerweile die dritte Niederlage nach Gang kassierte: Bei der abstiegsbedrohten SG Hochwald gab es ein 1:4 (1:2), das vor allem die Kellerkinder Mendig und – mit Abstrichen – Rübenach nicht sonderlich freuen dürfte.