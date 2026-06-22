Die Spvgg. EGC Wirges kann den zweiten Neuzugang verzeichnen – und der kommt für eine Position, auf der noch richtig Bedarf bestand: zwischen den Pfosten. Denn da gab’s im Sommer auch einen Abgang.
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Nach dem Abgang von Leon Odenthal zum Oberligisten FV Engers hatte der Fußball-Rheinlandligist Spvgg. EGC Wirges durchaus noch Handlungsbedarf auf der Torhüterposition – bis jetzt. Denn mit Tim Teschner wurde ein neuer Keeper verpflichtet, der bereits Erfahrungen im Verbandsoberhaus gesammelt hat.