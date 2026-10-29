Direktes Duell am Samstag Wirges hat das geschafft, was Kirchberg schaffen will Sina Ternis 29.10.2026, 17:00 Uhr

i Louis Wilki (links) und sein TuS Kirchberg strauchelten in dieser Saison schon (zu) häufig. Geht’s ausgerechnet gegen die formstarke EGC Wirges (hier mit Marcel Ring) am Samstag zurück in die Erfolgsspur? Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Noch vor wenigen Wochen befanden sich beide Rheinlandligisten mitten im Abstiegsstrudel. Aus dem hat sich die EGC Wirges nun ein wenig befreit, der TuS Kirchberg nicht. Gelingt ausgerechnet beim Team des Monats die Kehrtwende?

Wäre der TuS Kirchberg auf der Suche nach einem Vorbild, dann würde der kommende Gegner sicherlich gut dafür taugen. Denn die Spvgg EGC Wirges hat sich in den vergangenen Wochen am eigenen Schopf aus der Ergebniskrise in der Fußball-Rheinlandliga gezogen, ist nach zuletzt vier Siegen in Folge im Mittelfeld der Tabelle angekommen.







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