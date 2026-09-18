Vier Punkte gegen drei Punkte Wirges gegen Mayen: Wer schüttelt Sorgenkind-Rolle ab? Sina Ternis 18.09.2026, 14:00 Uhr

i Felix Hehl (weißes Trikot) und seine EGC Wirges trotzten Tizian Sauer und der SG 2000 Mülheim-Kärlich unter der Woche einen Punkt ab. Nun soll daheim gegen den TuS Mayen der erste Dreier der Saison folgen. Andreas Hergenhahn

Auf dem Wirgeser Kunstrasen treffen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die noch nicht so recht in der Rheinlandliga-Saison angekommen sind. Gastgeber EGC wartet weiter auf den ersten Dreier, Gast TuS Mayen hat den zwar, aber eben nur den.

Vielleicht nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel, aber doch relativ weit oben stand die Spvgg EGC Wirges durchaus bei vielen, wenn es darum geht, wer in der aktuellen Fußball-Rheinlandliga-Saison ein Wörtchen mitreden kann. Davon ist die EGC vor dem Kellerduell am Samstag (17.







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