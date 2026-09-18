Auf dem Wirgeser Kunstrasen treffen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die noch nicht so recht in der Rheinlandliga-Saison angekommen sind. Gastgeber EGC wartet weiter auf den ersten Dreier, Gast TuS Mayen hat den zwar, aber eben nur den.
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Vielleicht nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel, aber doch relativ weit oben stand die Spvgg EGC Wirges durchaus bei vielen, wenn es darum geht, wer in der aktuellen Fußball-Rheinlandliga-Saison ein Wörtchen mitreden kann. Davon ist die EGC vor dem Kellerduell am Samstag (17.