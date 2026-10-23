Nein, die Kaderbreite ist derzeit nicht das Problem von Laubachs Coach Tobias Jakobs. Der geht mit voller Kapelle, dazu zählt auch wieder Lukas Mey, ins Rheinlandliga-Heimspiel gegen die EGC Wirges. Die Westerwälder plagen indes Personalprobleme.
Lesezeit 2 Minuten
Dem Spitzenreiter konnte der SV Laubach am vergangenen Wochenende nur phasenweise Paroli bieten, unterlag der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Ende deutlich, vielleicht ein wenig zu deutlich, mit 2:6. Die Spvgg EGC Wirges, die am Sonntag (15 Uhr) in Laubach gastiert, machte es bislang besser gegen die Spitzenmannschaften der Fußball-Rheinlandliga: Gegen Mülheim gab’s daheim ein 1:1, zuletzt besiegte das Team des Trainerduos Sven und Alexander Baldus ...