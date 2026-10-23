EGC zu Gast in der Eifel Wirges-Coach mit Vorschusslorbeeren für Gegner Laubach Sina Ternis 23.10.2026, 12:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem SV Laubach (rote Trikots) und der Spvgg EGC Wirges endete 2:1 für die Gäste. Siegtorschütze war Euan Williams-Noss (blau-weißes Trikot). Der ist allerdings dieses Mal verletzungsbedingt nicht dabei. Alfons Benz

Nein, die Kaderbreite ist derzeit nicht das Problem von Laubachs Coach Tobias Jakobs. Der geht mit voller Kapelle, dazu zählt auch wieder Lukas Mey, ins Rheinlandliga-Heimspiel gegen die EGC Wirges. Die Westerwälder plagen indes Personalprobleme.

Dem Spitzenreiter konnte der SV Laubach am vergangenen Wochenende nur phasenweise Paroli bieten, unterlag der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Ende deutlich, vielleicht ein wenig zu deutlich, mit 2:6. Die Spvgg EGC Wirges, die am Sonntag (15 Uhr) in Laubach gastiert, machte es bislang besser gegen die Spitzenmannschaften der Fußball-Rheinlandliga: Gegen Mülheim gab’s daheim ein 1:1, zuletzt besiegte das Team des Trainerduos Sven und Alexander Baldus ...







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