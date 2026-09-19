Knappes, aber verdientes 2:1
Wirges bejubelt ersten Dreier gegen Schlusslicht Mayen
Nach 35 Minuten erzielte Lasse Bieg (liegend) das 1:0 für seine EGC Wirges. Am Ende stand ein knapper, aber durchaus verdienter
Nach 35 Minuten erzielte Lasse Bieg (liegend) das 1:0 für seine EGC Wirges. Am Ende stand ein knapper, aber durchaus verdienter 2:1-Sieg gegen den TuS Mayen. Es war der erste für die EGC.
Volker Horz

Es ist vollbracht: Die EGC Wirges feierte nach acht Spieltagen den ersten Saisonsieg. Und der war verdient. 2:1 hieß es am Ende gegen Schlusslicht Mayen. Spannend war es vor allem, weil die EGC ihre Chancen nicht nutzte. 

Lesezeit 3 Minuten
„Das war wichtig.“ Das war die erste Reaktion der beiden Brüder Sven und Alex Baldus nach Spielende. Und die Reaktion war nachvollziehbar, denn zuvor hatte ihre Spvgg. EGC Wirges beim 2:1 (1:0) gegen den TuS Mayen den ersten Sieg der mittlerweile acht Spieltage alten Saison in der Fußball-Rheinlandliga eingefahren – und der war verdient, wenn es auch eine Phase nach Wiederanpfiff gegeben hatte, in der die Gäste besser in der Partie waren und den ...
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