Zwei Keeper auf Augenhöhe
Wirges’ Baldus freut sich auf Konkurrenzkampf im Tor
Marius Schröder (im Tor) wird in der kommenden Spielzeit Konkurrenz bekommen, denn mit Tim Teschner wird ein erfahrener Keeper d
Marius Schröder (im Tor) wird in der kommenden Spielzeit Konkurrenz bekommen, denn mit Tim Teschner wird ein erfahrener Keeper den Rheinlandligisten Spvgg. EGC Wirges verstärken.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die EGC Wirges geht mit zwei Nummer-eins-Keepern in die neue Saison, denn durch die Verpflichtung von Tim Teschner wurde der Konkurrenzkampf im Tor angekurbelt. Festlegen will sich Coach Sven Baldus noch lange nicht. 

Lesezeit 1 Minute
Drei Positionen waren es, die Sven Baldus vor der kommenden Spielzeit in der Fußball-Rheinlandliga gerne noch besetzt haben wollte bei seiner Spvgg. EGC Wirges: Tor, Abwehr und Mittelfeld. Mittlerweile ist nur noch eine vakant, die in der Defensive nämlich, wo mit Marian Kneuper (Karriereende) ein erfahrener Akteur weggefallen ist.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren