Zwei Keeper auf Augenhöhe Wirges’ Baldus freut sich auf Konkurrenzkampf im Tor Sina Ternis 25.06.2026, 08:05 Uhr

i Marius Schröder (im Tor) wird in der kommenden Spielzeit Konkurrenz bekommen, denn mit Tim Teschner wird ein erfahrener Keeper den Rheinlandligisten Spvgg. EGC Wirges verstärken. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die EGC Wirges geht mit zwei Nummer-eins-Keepern in die neue Saison, denn durch die Verpflichtung von Tim Teschner wurde der Konkurrenzkampf im Tor angekurbelt. Festlegen will sich Coach Sven Baldus noch lange nicht.

Drei Positionen waren es, die Sven Baldus vor der kommenden Spielzeit in der Fußball-Rheinlandliga gerne noch besetzt haben wollte bei seiner Spvgg. EGC Wirges: Tor, Abwehr und Mittelfeld. Mittlerweile ist nur noch eine vakant, die in der Defensive nämlich, wo mit Marian Kneuper (Karriereende) ein erfahrener Akteur weggefallen ist.







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