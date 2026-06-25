Die EGC Wirges geht mit zwei Nummer-eins-Keepern in die neue Saison, denn durch die Verpflichtung von Tim Teschner wurde der Konkurrenzkampf im Tor angekurbelt. Festlegen will sich Coach Sven Baldus noch lange nicht.
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Drei Positionen waren es, die Sven Baldus vor der kommenden Spielzeit in der Fußball-Rheinlandliga gerne noch besetzt haben wollte bei seiner Spvgg. EGC Wirges: Tor, Abwehr und Mittelfeld. Mittlerweile ist nur noch eine vakant, die in der Defensive nämlich, wo mit Marian Kneuper (Karriereende) ein erfahrener Akteur weggefallen ist.