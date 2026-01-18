Die Spvgg EGC Wirges setzt auf Kontinuität und muss sich zugleich von einem Urgestein verabschieden. Während das Trainerduo Alex und Sven Baldus seine fünfte Saison einläutet, beendet der spielende Co-Trainer Marian Kneuper seine aktive Karriere.
Gerade, weil die Situation so entspannt ist, wie sie ist, haben sich die Verantwortlichen dieses Mal etwas länger Zeit gelassen, um es offiziell zu machen. „Im Prinzip waren wir uns da schon früh und auch schnell einig“, sagt Thorsten Hehl, sportlicher Leiter der Spvgg.