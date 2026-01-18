Routinier beendet Karriere Wirges: Baldus-Brüder machen weiter, Kneuper hört auf Sina Ternis 18.01.2026, 16:44 Uhr

i Sven (links) und Alex Baldus haben auch zum fünften Mal "Ja" gesagt. Die beiden Trainer gehen im Sommer in die fünfte Saison mit dem Fußball-Rheinlandligisten Spvgg. EGC Wirges. Stefan Heibel, EGC Wirges

Die Spvgg EGC Wirges setzt auf Kontinuität und muss sich zugleich von einem Urgestein verabschieden. Während das Trainerduo Alex und Sven Baldus seine fünfte Saison einläutet, beendet der spielende Co-Trainer Marian Kneuper seine aktive Karriere.

Gerade, weil die Situation so entspannt ist, wie sie ist, haben sich die Verantwortlichen dieses Mal etwas länger Zeit gelassen, um es offiziell zu machen. „Im Prinzip waren wir uns da schon früh und auch schnell einig“, sagt Thorsten Hehl, sportlicher Leiter der Spvgg.







