Mayen empfängt Betzdorf Wiedersehen: Im Juni Relegation, jetzt eine Liga höher Sina Ternis 13.08.2026, 20:00 Uhr

i Allzu viel zu diskutieren hatte Mayens Coach Marc Steil (rechts) bei der 2:6-Niederlage seines TuS in Laubach nicht. Lediglich mit dem Pfiff vor dem vermeintlichen 3:2 für sein Team war er icht ganz einverstanden. Alfons Benz

Es ist erst gut zwei Monate her, da gab es das letzte Duell zwischen dem TuS Mayen und der SG 06 Betzdorf. Am Ende war das 2:1 des TuS in der Relegation ein Muster ohne Wert, weil beide aufsteigen durfte. Nun gibt’s die Partie im Verbandsoberhaus.

Natürlich nehmen beide Trainer zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison der Fußball-Rheinlandliga das Wort „müssen“ noch nicht in den Mund. Denn klar ist, dass nach einem Spieltag noch keine Tendenzen zu erkennen sind. Und doch wissen beide Seiten, dass es die Spiele gegen die wohl zu erwartenden Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sind, die man ziehen sollte.







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