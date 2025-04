Er ist 2016 nach Deutschland gekommen, um Fußballprofi zu werden, heuerte zunächst bei der TuS Koblenz an, um schon nach einem halben Jahr zum damaligen Bezirksligisten Ahrweiler BC zu wechseln. Abgesehen von einem zweiten, kurzen Intermezzo bei der TuS ist er dem ABC immer treu geblieben, hat sich irgendwann vom Traum einer Profikarriere verabschiedet und damit seinen Frieden gemacht. Der Bosnier Almir Porca war in dieser Zeit dreimal Torschützenkönig in der Rheinlandliga, zuletzt in der Vorsaison, in der er 40 Treffer erzielte. Aktuell steht er bei „nur“ 13 Toren, auch, weil er aufgrund einer Rotsperre nur 16 der 26 Partien absolviert hat. Seit er wieder zurück ist, hat er sich bereits sechsmal in die Torschützenliste eingetragen, schnürte sowohl gegen Immendorf als auch gegen Hochwald jeweils ein Dreierpack. Wir sprachen mit ihm über seinen Werdegang, den Ahrweiler BC und darüber, warum es mit der Profikarriere nicht geklappt hat.

Herr Porca, nach einer Rotsperre von acht Spielen durften Sie kürzlich endlich wieder eingreifen. Wie sehr haben Sie diesem Moment entgegengefiebert?

Sehr! Ich bin Fußballer durch und durch, ich möchte spielen. Klar, habe ich mit der Mannschaft mittrainiert, aber wenn man dann die Spiele von der Tribüne aus beobachten muss, dann juckt es einen schon sehr in den Füßen. Gerade, weil es auch in der Hinrunde nicht wirklich optimal gelaufen ist.

Was waren denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass es in der Hinrunde nicht rund gelaufen ist?

Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch, haben viele Spieler verloren, viele junge Akteure kamen. Da musste sich die Mannschaft erst einmal finden. In der Vorsaison ist es einfach überragend gelaufen, wir haben uns blind verstanden, sowohl auf als auch neben dem Platz. Dadurch, dass wir mit Doppelsturmspitze gespielt haben, hatte ich es auch leichter, meine Qualitäten zu zeigen und 40 Tore zu schießen. Auch jetzt kommen wir langsam wieder dahin, dass die Abläufe besser werden, dass der eine weiß, was der andere tut. Ich glaube, die Winterpause hat uns allen da unglaublich gutgetan, da konnten wir vieles noch einmal einstudieren, uns besser aufeinander einstellen – und das macht sich jetzt auch in den Spielen bemerkbar.

Es macht sich sicherlich auch ein Stück weit bemerkbar, dass Sie wieder dabei sind. Sie haben, sofern fit, eine Spielgarantie von Ihrem Trainer Julian Feit. Wie zufrieden sind Sie aktuell mit Ihren Leistungen?

Ich denke, es läuft ganz gut, sowohl im gesamten Team als auch bei mir persönlich. Das liegt aber eben auch daran, dass ich jetzt deutlich mehr Unterstützung bekomme als noch in der Hinrunde. Als Stürmer braucht man seine Aktionen im letzten Drittel, um sich in gute Abschlusssituationen zu bringen. In der Hinrunde war das eben nicht immer der Fall, da habe ich mich dann auch mal fallen lassen, habe mir die Bälle im Mittelfeld geholt, dann allerdings vorne als Anspielstation gefehlt. Das läuft jetzt viel besser und ich bekomme Futter, sowohl aus dem Mittelfeld als auch von unseren schnellen Außenspielern.

Ihr Trainer Julian Feit lobt Sie dafür, dass sie nicht nur die Kür, also das Toreschießen, sondern auch die Pflicht, also die Arbeit nach hinten, die Arbeit für die Mannschaft immer vorbildlich erledigen. Sehen Sie das auch so?

Natürlich will ich als Stürmer gerne selbst Tore schießen. Aber wenn ich jemanden sehe, der besser postiert ist als ich, dann spiele ich den Ball natürlich ab. Ich glaube, gegen Immendorf habe ich auch den einen oder anderen Treffer vorbereitet – und ich freue mich dann riesig für die Jungs, wenn sie ein Erfolgserlebnis haben. Denn durch Tore bekommen sie Selbstvertrauen und werden besser. In einer Mannschaft ist es immer ein Geben und Nehmen und wenn ich sehe, dass sich der Einzelne freut, dann macht es auch mir Spaß.

Aufgrund der durchwachsenen Hinrunde ist euer Rückstand nach vorne schon relativ groß, bis zu Rang zwei und Cosmos Koblenz sind es acht Zähler. Richten Sie den Blick noch nach oben?

Ich halte Rang zwei nicht für unrealistisch, zumal wir auch noch gegen Cosmos spielen. Jetzt haben wir aber erst einmal ein schweres Auswärtsspiel gegen Morbach vor uns. Wenn wir das gewinnen, dann bin ich wirklich optimistisch.

Hätten Sie denn Lust, noch einmal in der Oberliga anzugreifen?

Das könnte ich mir schon vorstellen und hätte große Lust darauf, aber meine berufliche Situation macht es mir kaum möglich, auf diesem Niveau zu spielen. Ich arbeite im Drei-Schicht-System, kann also jede dritte Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Natürlich, ich mache dann individuell etwas für mich, bin im Kraftraum, was mir auch dabei hilft, Verletzungen vorzubeugen. Aber es ist eben etwas anderes als Mannschaftstraining. Deswegen bin ich dem ABC unglaublich dankbar, dass das akzeptiert wird. Aber ich glaube nicht, dass das auch in der Oberliga funktionieren würde.

Dabei sind Sie 2016 nach Deutschland gekommen, um Profi zu werden.

Ja, das war mein großer Traum. Allerdings habe ich relativ schnell gemerkt, dass mich der vor große Herausforderungen stellt. Du kommst in ein fremdes Land, beherrschst die Sprache nicht, hast Heimweh und die Sorge, dass du dein einjähriges Visum nicht verlängert bekommst. Das war einer der Gründe, warum es bei der TuS Koblenz, was damals meine erste Station hier in Deutschland war, nicht so geklappt hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hatte einfach den Kopf nicht frei, um mich auf das Fußballspielen zu konzentrieren.

Und das war dann der Grund für den Wechsel nach Ahrweiler?

Genau, Jonny Susa, der zu diesem Zeitpunkt Trainer war, hat mir den Vorschlag unterbreitet. Wir sind miteinander verwandt, er war es auch, der mich dazu motiviert hat, nach Deutschland zu kommen. In Ahrweiler in meinem ersten Bezirksligajahr habe ich dann direkt 44 Tore geschossen. Das zeigt, wie wichtig das eigene Wohlbefinden im Fußball sein kann. Ich habe einen Job gefunden, habe Deutsch gelernt und mich gut aufgenommen gefühlt. Und wenn es in dem einen Bereich klappt, dann funktioniert es auch in dem anderen Bereich.

Dennoch haben Sie es dann ein zweites Mal bei der TuS versucht.

Das stimmt. 2020 wollte ich es mir und allen anderen noch einmal beweisen und habe einen zweiten Anlauf gestartet. Der stand allerdings wieder unter keinem guten Stern, mit Corona und der einen oder anderen Verletzung. Deswegen hat mich mein Weg wieder schnell zurück nach Ahrweiler geführt, wo ich mit offenen Armen empfangen wurde.

Sie haben in Ihrer Zeit beim ABC insgesamt vier Trainer erlebt. Wie beurteilen Sie die Arbeit von Julian Feit?

Julian ist ein absolut überragender Trainer, den ich nur loben kann. Er macht sich so viele Gedanken, ist mit so viel Leidenschaft dabei. Während andere nach Hause gehen und froh sind, mal den Kopf freizubekommen, setzt er sich an den Tisch und grübelt darüber, wie wir den nächsten Gegner schlagen können. In der Hinrunde gab es sicherlich noch das eine oder andere Kommunikationsproblem, weil Julian so tief in der Materie drin ist und da Jungs aus unteren Ligen kamen und teilweise nicht verstanden haben, was er von ihnen wollte (lacht). Aber mittlerweile haben sich alle gut aufeinander eingestellt. Trotzdem glaube ich, dass Julian zu Höherem als Rheinlandliga bestimmt ist.

Im Sommer kommt nun mit Mike Wunderlich ein ehemaliger Profi. Kennen Sie ihn?

Um ehrlich zu sein, hatte ich von ihm vorher noch nichts gehört, aber ich denke, er hatte seine Hochzeiten, als ich noch nicht in Deutschland war. Mittlerweile hat er sich natürlich der Mannschaft vorgestellt und man hat gemerkt, dass er weiß, was er tut. Ich denke, es wird gut funktionieren und ich hoffe, dass die Mannschaft so in großen Teilen zusammenbleibt, denn der beste Trainer bringt nichts, wenn er kein funktionierendes Team hat.

Wie sehen Ihre Ziele aus?

Ich möchte noch so lange wie möglich Fußball spielen. Solange meine Gesundheit das zulässt, spiele ich und solange ich mithalten kann, auch gern auf Rheinlandliga-Niveau und beim ABC. Später dann vielleicht mal in der A-Klasse. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal Trainer zu werden, aber das ist, wie gesagt, mit meinem Job nur schwer zu vereinbaren.