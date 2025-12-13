Stürmer soll Torquote erhöhen Wechsel final fix: Jason Weber verstärkt Mendig Sina Ternis 13.12.2025, 10:51 Uhr

i Bis zum Sommer dieses Jahres kickte Jason Weber (rotes Trikot) noch für den FV Rübenach, wechselte dann zum Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, wo er nicht zum Zug an. Jetzt heuert der 22-jährige Stürmer beim SV Eintracht Mendig an. René Weiss

Die Torquote verbessern, zum Klassenerhalt beitragen. Das ist der Wunsch an Mendigs Winterneuzugang Jason Weber. Der kommt vom FC Emmelshausen-Karbach, wo er zuletzt aber keine Rolle mehr spielte.

Vonseiten des FC Emmelshausen-Karbach war der Wechsel schon vor geraumer Zeit verkündet worden, nun hat auch der SV Eintracht Mendig final Vollzug gemeldet, nachdem sich beide Vereinen mit Blick auf das Finanzielle einig geworden sind: Der Stürmer Jason Weber wird den Rheinlandligisten ab sofort im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen, soll, so der Wunsch von Trainer Damir Mrkalj, mit seinen Toren dazu beitragen, dass sich die Mendiger ...







