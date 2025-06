Er hat alle 34 Partien in der Fußball-Rheinlandliga absolviert, lief aber für seine SG Vordereifel nicht immer von Beginn an auf: Mittelfeldakteur Ole Conrad. Im Interview spricht er über sein mentales Loch und das gute Abschneiden der SG.

Auf Rang sechs hat die SG Vordereifel, die in der kommenden Spielzeit für ein Übergangsjahr als SV Laubach an den Start gehen wird, das erste Jahr in der Fußball-Rheinlandliga abgeschlossen, war damit bester Aufsteiger – und lag damit sicherlich auch über den eigenen Erwartungen. Das jedenfalls sieht Dauerbrenner Ole Conrad so. Der Mittelfeldspieler geht in diesem Sommer ins dritte Jahr mit der SG und war einer von wenigen Spielern, die bereits vorher in der Rheinlandliga gekickt hatten.

Herr Conrad, Rang sechs im ersten Jahr. Es hätte sicherlich schlechter laufen können.

Definitiv. Wir wussten, dass wir einen guten Kader haben, der sich ganz viel über den Zusammenhalt definiert, indem sich die Jungs untereinander super verstehen und in dem auch die Qualität stimmt. Die Frage war dann eher: Reicht die Erfahrung aus, um in der Rheinlandliga direkt eine gute Rolle zu spielen. Mit Daniel Kossmann, Lukas Mey, Jan Fritz und mir hatten wir ja zumindest einige Spieler im Kader, die die Klasse schon kennen und die vorangehen konnten. Einen großen Anteil am Erfolg hatte aber auch unser Trainer Tobias Jakobs, der uns fußballerisch noch einmal einen großen Schritt weitergebracht, der uns auf jeden Gegner perfekt vorbereitet und sich extrem viele Gedanken gemacht hat. Und dann kam natürlich dazu, dass wir nahezu perfekt gestartet sind, dass wir es geschafft haben, die Euphorie aus dem Aufstiegsjahr komplett mitzunehmen.

Bis kurz vor der Winterpause lief es dann weiter nahezu perfekt, anschließend kam ein Loch mit sieben Spielen ohne Sieg, darunter sechs Niederlagen. Wie erklären Sie sich das?

Genau. Wir waren ja zwischenzeitlich sogar mal direkt hinter Mülheim-Kärlich auf Rang zwei, da lief wirklich alles rund, dann haben wir vor der Winterpause zwei Spiele verloren und kamen auch anschließend nicht wirklich gut raus. Schwer zu sagen, woran das gelegen hat, aber ich glaube, diese Phasen hat jede Mannschaft mal in einer Saison, bei der einen dauert sie länger, bei der anderen kürzer. Und das muss definitiv unser Ziel für die kommende Saison sein: dass wir diese Talsohle schneller durchschreiten als beim letzten Mal.

Sie haben sich dann aber relativ schnell wieder gefangen. Gab es hier aus Ihrer Sicht ein Schlüsselspiel?

Das war definitiv das Spiel gegen Schneifel. Denn da standen wir schon an einem Scheideweg: Wenn wir verloren hätten, hätten wir uns anschließend definitiv nach unten orientieren müssen. Zum Glück haben wir da aber die Kehrtwende geschafft, haben uns den Sieg erkämpft – und damit wieder eine deutlich bessere Phase eingeläutet. Dieser Turnaround war schon eine Frage der Mentalität. Schon in der Trainingswoche vorher hat man jedem Einzelnen angemerkt, dass er heiß war.

Gab es, neben dem Schneifel-Spiel, noch andere Partien, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

Da wäre das 6:6 in der Hinrunde gegen Ahrweiler, als die mit 4:1 geführt haben, wir aber kurz vor Schluss noch das 7:6 hätte machen können, als Julian Schmitz allein aufs Tor zugelaufen ist. Oder auch das 6:1 in Immendorf. Das war relativ früh in der Saison und für uns schon ein wichtiges Spiel, weil wir wussten, dass das eine Mannschaft ist, die, wie wir, als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben hat. Da haben wir zum ersten Mal realisiert: Wir können mithalten in der Klasse. Auch zum Schluss der Sieg gegen Kirchberg war für uns ein besonders schöner. Für uns ging es praktisch um nichts mehr, für die im Kampf um den Klassenerhalt noch um alles. Da haben wir einen 0:2-Pausenrückstand noch in ein 3:2 gedreht. Dadurch, dass es durch die relative geringe Distanz schon eine gewisse Rivalität gibt, sind das besonders schöne Siege. Weniger gut in Erinnerung ist mir das 1:7 in Wissen geblieben. Da haben wir den Gegner 30 Minuten an die Wand gespielt, haben dann vor der Pause zwei Gegentore kassiert und damit komplett den Stecker gezogen bekommen. Ich glaube, dass Spiele solch eine Dynamik annehmen, hat jeder Fußballer schon mal erlebt. Da bist du dann machtlos.

Bemerkenswert ist sicherlich auch, dass sich die Mannschaft auch in den Spielen, in denen es, abgesehen vielleicht vom Prestige, um nichts mehr ging, noch maximal motivieren konnte.

Das ist vor allem der Verdienst unseres Trainers, der großen Wert darauf gelegt hat, dass wir nichts schleifen lassen, auch, um mit vollem Schwung in die Vorbereitung für die neue Saison zu starten. Das ist uns ganz gut gelungen und hat uns am Ende auch einen verdienten sechsten Platz eingebracht.

i Auch zu Hause gegen die SG 99 Andernach gab es fü Ole Conrad (Bildmitte, rotes Trikot) ein deutliches 5:1. Alfons Benz

Was auffällt: Die SG kassiert viele Tore, schießt aber noch mehr Tore. Ist dieser Hurrafußball gewollt?

Wir haben es definitiv ein bisschen drauf angelegt (lacht). Wir sind in vielen Spielen ins Risiko gegangen, haben den Gegner hoch angelaufen, um auch deren Spielfluss zu unterbinden und unsere Qualität im Spiel nach vorne, denn die haben wir zweifelsfrei, auf den Platz zu bringen. Das führt dann sicherlich auch zum einen oder anderen Gegentor und gibt dem Keeper die Möglichkeit, sich zu beweisen. Aber für uns Spieler und sicher auch für die Zuschauer ist das durchaus attraktiv.

Sie haben alle 34 Spiele absolviert, hatten aber nicht die meisten Einsatzminuten. Wie zufrieden waren Sie mit den eigenen Leistungen?

Oh, da muss ich wohl noch mal ein Wörtchen mit den anderen Protagonisten reden (lacht). Nein, im Ernst: Ich war definitiv zufrieden. Ich bin vor zwei Jahren zusammen mit Daniel Kossmann von Andernach zu Vordereifel gewechselt, weil das nach einem Umzug einfach besser zu meinen Lebensumständen gepasst hat. Und eigentlich war es der Plan, ein bisschen kürzerzutreten, nachdem es berufliche Veränderungen gegeben hat und ich ein eigenes Forstrevier bekommen habe. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Aber es war gut so, wie es war, ich kam, abgesehen von kleineren Blessuren, verletzungsfrei durch die Saison. Lediglich in der Phase um die Winterpause war ich in einem mentalen Loch, auch weil ich durch die Jagd sehr eingespannt war. Da habe ich nicht von Anfang an gespielt und das war auch gerechtfertigt. Ziel ist es jetzt, noch mehr Spielminuten zu sammeln.

Apropos Ziel: Wie sieht die Zielsetzung für die kommende Spielzeit aus?

Kurz gesagt: besser werden und die mögliche Talsohle kürzer halten als in der Vorsaison, auch, in dem wir noch ruhiger bleiben. Mir ist bewusst, dass das zweite Jahr das schwierigste ist. Gerade nach einer Saison, wie wir sie hatten, schleicht sich da schnell mal das Gefühl ein: Wir können es. Ich denke aber, dass wir viele erfahrene Leute haben, die dem entgegenwirken werden, die dafür sorgen, dass keiner abhebt. Durch die vielen jungen Neuzugänge haben wir definitiv einen guten Mix. Jetzt muss sich aber erst einmal zeigen, wie schnell die sich im Seniorenfußball einfinden, denn das ist immer noch mal eine große Umstellung.

Wie schätzen Sie die Rheinlandliga in der kommenden Saison ein?

Es gibt relativ viele Aufsteiger und damit auch viele Mannschaften, die die Euphorie mitbringen, die wir in unserem ersten Jahr auch hatten. Ich denke, es werden dieses Mal noch mehr Teams gegen den Abstieg spielen, weil es ein breites Mittelfeld gibt, aus dem auch Mannschaften unten reinrutschen, die es vielleicht noch gar nicht erwarten. Da muss es unser Ziel sein, uns abzuheben, diese Teams auf Distanz zu halten, damit wir gar nicht erst Gefahr laufen, selbst in den Abstiegskampf abzurutschen.

Schielen Sie auch auf die Oberliga?

Ich persönlich keinesfalls. Aus meiner Sicht ist die Rheinlandliga die attraktivste Liga, die Fahrten sind noch nicht so weit, was sich auch auf die Zuschauerzahl auswirkt. Für mich wäre es viel schöner, mal im Rheinlandpokal-Finale zu stehen und das im Idealfall zu gewinnen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es Rheinlandligisten durchaus bis ins Finale schaffen können. Das zu gewinnen und in der ersten Runde des DFB-Pokals einen ähnlich attraktiven Gegner wie der FV Engers zu bekommen, das wäre schon ein Traum.

Das heißt auch, Sie streben nicht unbedingt nach Höherem?

Ich bin bei Vordereifel angekommen, fühle mich pudelwohl. Nach oben oder innerhalb der Rheinlandliga zu wechseln, ist für mich keine Option. Die Truppe ist super, die Infrastruktur mit neuem Vereinsheim, Fitnessraum und den Plätzen stimmt absolut, die SG ist definitiv ein Aushängeschild im Kreis Cochem-Zell. Und solange ich nicht in Fußball-Altersteilzeit gehe oder etwas Gravierendes passiert, bleibe ich dort.