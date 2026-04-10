Der TuS Kirchberg will gegen den Vorletzten SG Arzfeld den dritten Sieg in Folge einfahren – und so die Abstiegsplätze weiter hinter sich lassen. Das wäre auch vor allem mit Blick auf das Restprogramm enorm wichtig.
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Eigentlich liest sich die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga aktuell ganz gut aus Sicht des TuS Kirchberg. Nach zwei Siegen nach Gang hat sich die Mannschaft von Coach Selim Denguezli auf einen ordentlichen elften Platz gehievt, hat derzeit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – und am Sonntag (15.