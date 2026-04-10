Kirchberg empfängt Vorletzten
Vor vier Brocken ist Sieg gegen Arzfeld (fast) Pflicht
Nein, zum Hadern hat Kirchbergs Coach Selim Denguezli derzeit überhaupt keinen Grund. Nach zwei Siegen in Folge hat sich sein Tu
Nein, zum Hadern hat Kirchbergs Coach Selim Denguezli derzeit überhaupt keinen Grund. Nach zwei Siegen in Folge hat sich sein TuS in eine gute Ausgangslage im Abstiegskampf gebracht - die ist allerdings auch nötig.
K.F. Schmitt

Der TuS Kirchberg will gegen den Vorletzten SG Arzfeld den dritten Sieg in Folge einfahren – und so die Abstiegsplätze weiter hinter sich lassen. Das wäre auch vor allem mit Blick auf das Restprogramm enorm wichtig. 

Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich liest sich die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga aktuell ganz gut aus Sicht des TuS Kirchberg. Nach zwei Siegen nach Gang hat sich die Mannschaft von Coach Selim Denguezli auf einen ordentlichen elften Platz gehievt, hat derzeit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – und am Sonntag (15.

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