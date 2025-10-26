TuS kassiert 0:1-Niederlage Von wegen Konstanz – Immendorf unterliegt in Arzfeld 26.10.2025, 10:13 Uhr

i Immendorfs Co-Trainer Julian Schmitz (vorne) vertrat seinen "Chef" Marvin Schenk (mit Kappe) im Spiel bei der SG Arzfeld - und musste ihm von einer 0:1-Niederlage berichten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Nachlegen, sich im Mittelfeld der Rheinlandliga-Tabelle festsetzen, das war das große Ziel des TuS Immendorf vor dem Gastspiel bei der SG Arzfeld. Daraus wurde allerdings nichts. Die Koblenzer unterlagen mit 0:1 und treten auf der Stelle.

Die Konstanz war im Vorfeld der Partie bei der SG Arzfeld das große Thema beim TuS Immendorf, fand auch noch einmal Platz in der Kabinenansprache von Co-Trainer Julian Schmitz, der den verhinderten Coach Marvin Schenk vertreten hatte. Schmitz war wie schon Schenk als Mahner aufgetreten, hatte daran erinnert, dass die Mannschaft den Sprung ins Mittelfeld der Fußball-Rheinlandliga-Tabelle schaffen kann – und war damit ganz offensichtlich nicht auf ...







