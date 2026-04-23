SG 99 empfängt Bitburg Von wegen goldene Ananas – Andernach hat noch Ziele Sina Ternis 23.04.2026, 07:02 Uhr

i Marius Wingenbach (weißes Trikot, hier im Duel mit Cosmos-Akteur Benko Sabani) wird die SG 99 Andernach zum Saisonende verlassen und sich dem SV Eintracht Mendig anschließen. René Weiss

Entspanntes Zurücklehnen ist nicht bei der SG 99 Andernach. Die will ihr Jubiläumsjahr im Verbandsoberhaus zugleich zum besten Jahr machen. Und dazu müssen noch mindestens fünf Punkte her, die ersten sollen gegen Bitburg eingefahren werden.

Eigentlich könnte man meinen, es würde nur noch um die goldene Ananas gehen, wenn am Freitagabend (20 Uhr) zum Auftakt des 30. Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga die SG 99 Andernach den FC Bitburg empfängt, schließlich trifft da der Tabellensechste auf den Achtplatzierten, für beide geht weder nach oben noch nach unten etwas.







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