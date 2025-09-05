Nur gut 30 Kilometer trennen die Orte Mendig und Ahrweiler voneinander. Es kann also getrost von einem Rheinlandligaderby geredet werden, denn der SV am Sonntag den ABC empfängt. Doch ist es auch ein Spitzenspiel? Einer hat dazu eine klare Meinung.

Auf dem Papier ist die Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem Ahrweiler BC ein Spitzenspiel, schließlich trifft am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz an der Mendiger Brauerstraße der Tabellenvierte auf den Zweiten der Fußball-Rheinlandliga. Einer will aber so gar nichts von einem Spitzenspiel hören: Heimcoach Damir Mrkalj, der deutlich macht, dass es bei Quervergleichen zwischen seinem Team und den Gästen nur wenig Gemeinsamkeiten gibt. „Ahrweiler spielt zwar in unserer Liga, ist aber de facto eine ganz andere Liga als wir.“

Das bezieht er vor allem auf die Qualität des Kaders, von der seine Mannschaft schon in der Vorbereitung einen kleinen Vorgeschmack erhalten hat. Weil sich Mrkalj und der Sportliche Leiter des ABC, Jonny Susa, gut kennen, war der SV kurzfristig für ein Testspiel eingesprungen, hatte 0:2 verloren, aber einen ordentlichen Auftritt gezeigt.

Wegfall von Nico Groß könnte in Systemumstellung münden

Maßstab war die Partie aber weder für den SV-Trainer noch für sein Gegenüber Mike Wunderlich – weil es ganz zu Beginn der Vorbereitung war. Maßstab war für Mrkalj allerdings auch die 0:2-Niederlage im Rheinlandpokal gegen den Bezirksligisten SV Oberzissen unter der Woche nicht. Da hatte er viel rotiert, teils, weil nötig, teils auch, um den Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit und vor allem die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. „Genutzt hat die allerdings kaum jemand“, so der Trainer – der sich deswegen darüber geärgert hat, „weil ich weiß, dass die Jungs das eigentlich besser können.“

Unabhängig davon spricht vieles dafür, dass er gegen Ahrweiler wieder auf die Elf vertraut, die zu Hause bereits sechs Punkte eingefahren hat. Mit einer Ausnahme: Außenverteidiger Nico Groß wird urlaubsbedingt fehlen. Ob für ihn Leonard Zerwas eine Position nach hinten rücken – was gleichbedeutend mit einer Lücke im Mittelfeld wäre –, oder ob es eine Systemumstellung geben wird, das ließ der Mendiger Coach noch offen. Die Alternative wäre, gegen erwartet offensivstarke Ahrweilerer, eine defensiv ausgerichtete Fünferkette.

„Ein bisschen ist es so, dass man sich da auf dem Gedanken ’Wir haben schon genug Qualität, um das Spiel zu gewinnen beziehungsweise noch zu drehen’ ausruht.“

ABC-Traine Mike Wunderlich über die Schwächephasen seines Teams

Die Gäste indes spielten zuletzt offensiv variabel, mal mit Almir Porca als einzige Spitze, mal mit einer Dreierreihe, bei der Nam-Ju Lee auf der einen und Mohannad Saed auf der anderen Seite mit Porca fast auf einer Höhe spielten. Gerade im Spiel nach vorne stellte der ABC in den vergangenen Wochen seine Qualität unter Beweis. Eine Qualität, die viel Segen, aber auch ein kleines bisschen Fluch ist.

Denn in allen vier Partien leistete sich das Wunderlich-Team Nachlässigkeiten, die, abgesehen von den Spielen gegen Weitersburg (2:0) im Rheinlandpokal und gegen Wissen (3:0) zum Saisonauftakt, nie ohne Folgen in Form von Gegentoren geblieben waren. Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die bisherigen Partien zieht, ein Thema, das auch unter der Woche wieder diskutiert wurde. „Die Jungs sind da sehr reflektiert, sehen das genauso wie wir als Trainerteam“, sagt Wunderlich. „Ein bisschen ist es so, dass man sich da auf dem Gedanken ’Wir haben schon genug Qualität, um das Spiel zu gewinnen beziehungsweise noch zu drehen’ ausruht.“

Wunderlich erwartet gegen seine Mannschaft besonders motivierte Gegner

Auch wenn das aus Sicht des Ex-Profis sogar nachvollziehbar ist, ist es nicht die Herangehensweise, die er sich wünschen würde. Denn ihm ist bewusst, dass es auch mal schief gehen kann, wenn man die Spiele nicht mit maximaler Intensität und bestmöglicher Einstellung angeht. Beim 3:2 gegen Morbach beispielsweise hätte es durchaus zwischenzeitlich auch in die andere Richtung kippen können. „Ich sage nicht, dass die Siege nicht alle verdient waren, aber wir hätten es uns auch deutlich leichter machen können“, so Wunderlich, der weiß, dass auch gegen Mendig der volle Fokus von seinem Team verlangt wird. „Die haben Euphorie, die können befreit aufspielen und je mehr Spiele wir ungeschlagen sind, desto größer ist die Motivation beim Gegner, uns ein Bein zu stellen, unsere Serie zu beenden. Darauf müssen wir eingestellt sein.“