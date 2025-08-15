Einen Punkt hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich in den jüngsten vier Begegnungen gegen den VfB Wissen geholt. Nun sind beide vor dem direkten Duell am Sonntag mit Niederlagen in die Rheinlandliga-Saison gestartet – und beide wollen ein Erfolgserlebnis.

Wirklich gut gemeint hat es der Spielplan der Fußball-Rheinlandliga nicht mit dem VfB Wissen. Die Mannschaft von Coach Dirk Spornhauer musste am ersten Spieltag zu Hause gegen Titelaspirant Ahrweiler BC ran, verlor da mit 0:3 und reist am Sonntag (15 Uhr) zur SG 2000 Mülheim-Kärlich, die nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren natürlich wieder hoch gehandelt wird. Umgekehrt würde die Aussage allerdings auch zutreffen.

Warum das so ist? Weil die SG 2000 zum Start bei Aufsteiger Eintracht Trier II eine 1:2-Niederlage kassierte, da auf einen Gegner traf, der Unterstützung aus dem Regionalligakader hatte und mit der Qualität durchaus eine gute Rolle in der Liga spielen dürfte. Aber eben auch, weil nun der VfB Wissen kommt. Was zunächst ein wenig kurios anmuten mag, schließlich entrann die Spornhauer-Elf in der vergangenen Spielzeit nur ganz knapp dem Abstieg, bekommt bei einem Blick auf die Ergebnisse der bisherigen Aufeinandertreffen durchaus Substanz: In der Vorsaison gab es zur Rückrunde in Mülheim ein 2:2, das allerdings „durchaus glücklich war“, wie Spornhauer zugibt. Die drei Begegnungen zuvor gewann Wissen allesamt. „Ich würde jetzt aber nicht von einem Angstgegner reden“, sagt Mülheims Trainer Nenad Lazarevic, der, genau wie sein Gegenüber, nicht einmal Gründe dafür nennen kann, warum sein Team gegen den VfB in der Vergangenheit nichts Zählbares holte.

Beiden Mannschaften fehlte in der Vorwoche in der Offensive die Durchschlagskraft

Vielleicht liegt es daran, dass der VfB eine Mannschaft ist, „die nie aufgibt“, vielleicht daran, dass sie „kompakt und tief stehen und dann mit langen Bällen das Mittelfeld überbrücken“, vielleicht auch daran, dass sie „immer kämpfen und beißen“. Vielleicht es am Ende auch eine Kombination aus allen Faktoren, die dazu führt, dass sich die SG 2000 bislang schwergetan hat.

Das soll dieses Mal anders werden. Zum einen will Mülheim keinesfalls mit zwei Niederlagen in die Saison starten, zum anderen hatte Lazarevic beim Auftritt in Trier schon viele Dinge gesehen, die ihm gut gefallen hatten. „Allerdings haben wir es in der Phase, in der wir am Drücker waren, verpasst, ein zweites Tor zu machen.“ Davon übrigens kann auch sein Gegenüber ein Liedchen singen.

Denn auch wenn Wissen gegen den ABC durchaus verdient verloren hatte, gab es Phasen, in denen das Spiel eine andere Wendung hätte nehmen können. „Nach der Pause müssen wir eine unserer Möglichkeiten verwerten“, sagt Spornhauer nach Analyse des Videos. „Wenn wir das 1:1 machen, werden die vielleicht unruhig.“ Eine kleine Überraschung war also durchaus greifbar.

„Es scheint zumindest, als würde es ihnen eher liegen, wenn sie gegen Mannschaften spielen, in denen sie selbst nicht die Kontrolle übernehmen müssen.“

Mülheims Trainer Nenad Lazarevic über Gegner VfB Wissen

Auch in Mülheim? „Es scheint zumindest, als würde es ihnen eher liegen, wenn sie gegen Mannschaften spielen, in denen sie selbst nicht die Kontrolle übernehmen müssen“, sagt Lazarevic. Das wird wohl auch am Sonntag der Fall sein, denn da wollen die Hausherren zeigen, dass sie auch diese Saison im Rennen um die Meisterschaft ein gewichtiges Wort mitreden wollen, werden um Dominanz und vielleicht auch um eine schnelle Entscheidung zu ihren Gunsten bemüht sein. Wissen indes dürfte, so auch Lazarevics Prognose, kompakt stehen und auf Umschaltsituationen lauern.

Dirk Spornhauer hat personell die Qual der Wahl, Lazarevic ein Torwartproblem

Die personellen Voraussetzungen sind jedenfalls auf beiden Seiten gut, bei den Gästen noch besser als bei den Gastgebern. Denn die SG 2000 verlor in Trier nicht nur das Spiel, sondern auch Keeper Marc Reifenschneider, der wohl verletzungsbedingt sechs Wochen lang ausfallen wird. Lazarevic hofft, dass er zumindest die Wahl hat zwischen Felix Lehmann und Hamada Ahmad Khalil, wobei unter der Woche noch nicht feststand, ob die Freigabe Lehmanns, der von Bezirksligist SV Weitersburg gewechselt war, rechtzeitig vorliegen wird. „So schnell wird aus einem Luxusproblem ein echtes Problem“, sagt der Trainer. Der muss zudem weiterhin auf Sebastian Hollendung verzichten. Bei den Gästen indes konnte Spornhauer unter der Woche 22 Spieler im Training begrüßen, das hatte beim VfB in der Vergangenheit Seltenheitswert. Der Coach hat also die Qual der Wahl, wird Spieler an die Zweite abgeben.