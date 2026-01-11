VfB setzt weiter auf Jugend Vin Kill ist dritter und letzter Neuzugang in Linz Sina Ternis 11.01.2026, 12:00 Uhr

i Vin Kill ist der dritte Neuzugang beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Der 18-jährige Offensivakteur kickte zuletzt in der A-Jugend des JFV Siebengebirge. Maximilian Jäger

Mit Vin Kill setzt der VfB Linz auch im Winter auf junge Talente aus der Region. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt vom JFV Siebengebirge und soll frischen Wind in die Offensive bringen. Kill ist damit der dritte und letzte Neuzugang.

Damit sind die Transfers, zumindest mit Blick auf den Winter, abgeschlossen: Der Tabellenzehnte der Fußball-Rheinlandliga, der VfB Linz, hat mit Vin Kill den nächsten Neuzugang eingetütet. Der 18-Jährige kommt von der A-Jugend des JFV Siebengebirge und soll die Offensive mit seiner Dynamik und seiner Stärke im Eins-gegen-eins beleben.







