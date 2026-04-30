Auswärtsspiel in Arzfeld
Vier Stunden Fahrt sollen für Linz nicht umsonst sein
Für den VfB Linz (weiße Trikots) gab es in den vergangenen Wochen viele Gelegenheiten zum Jubeln. Dreimal in Folge ging die Kais
Für den VfB Linz (weiße Trikots) gab es in den vergangenen Wochen viele Gelegenheiten zum Jubeln. Dreimal in Folge ging die Kaiserberg-Elf als Sieger vom Platz. Am Samstag sollte der nächste Dreier in Arzfeld folgen.
Heinz-Werner Lamberz

Dreimal nach Gang ging der VfB Linz zuletzt als Sieger vom Platz. Beim weitesten Rheinlandliga-Auswärtsspiel in Arzfeld soll am Samstag der vierte Sieg folgen – damit der Blick eher noch oben gerichtet werden kann.

Lesezeit 2 Minuten
Etwas mehr als zwei Stunden sind die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Linz am Samstag zu ihrem Auswärtsspiel beim bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen unterwegs. Weil vorher noch gemeinschaftlich gegessen wird – das machen die VfB-Kicker vor Auswärtsspielen immer dann, wenn es der Zeitplan zulässt – und die Partie auf dem Arzfelder Kunstrasen um 18.

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