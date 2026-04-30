Auswärtsspiel in Arzfeld Vier Stunden Fahrt sollen für Linz nicht umsonst sein Sina Ternis 30.04.2026, 08:00 Uhr

i Für den VfB Linz (weiße Trikots) gab es in den vergangenen Wochen viele Gelegenheiten zum Jubeln. Dreimal in Folge ging die Kaiserberg-Elf als Sieger vom Platz. Am Samstag sollte der nächste Dreier in Arzfeld folgen. Heinz-Werner Lamberz

Dreimal nach Gang ging der VfB Linz zuletzt als Sieger vom Platz. Beim weitesten Rheinlandliga-Auswärtsspiel in Arzfeld soll am Samstag der vierte Sieg folgen – damit der Blick eher noch oben gerichtet werden kann.

Etwas mehr als zwei Stunden sind die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Linz am Samstag zu ihrem Auswärtsspiel beim bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen unterwegs. Weil vorher noch gemeinschaftlich gegessen wird – das machen die VfB-Kicker vor Auswärtsspielen immer dann, wenn es der Zeitplan zulässt – und die Partie auf dem Arzfelder Kunstrasen um 18.







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