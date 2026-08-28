TuS Kirchberg wieder auswärts Vielleicht kommt auch ohne Rode der FC Bitburg gelegen Sina Ternis 28.08.2026, 08:00 Uhr

i Wird beim TuS Kirchberg schmerzlich vermisst: Jannick Rode, der aktuell noch an einer Schulterverletzung laboriert. Nächste Woche soll er wieder ins Training einsteigen. Sebastian J. Schwarz

Als abgezockt beschreibt Kirchbergs Coach Selim Denguezli den kommenden Gegner Bitburg. Von dieser Abgezocktheit ist seine Mannschaft derzeit noch weit entfernt. Ändert sich das ausgerechnet am Samstag in der Eifelstadt?

Es läuft derzeit nicht so richtig rund beim TuS Kirchberg. In der Fußball-Rheinlandliga gab es bislang drei Punkte aus drei Spielen, wobei der knappe Sieg bei noch sieglosen Mayenern alles andere als souverän daherkam, zudem schied die Mannschaft von Coach Selim Denguezli unter der Woche in der zweiten Runde des Rheinlandpokals beim Mitte-Bezirksligisten SG Augst aus.







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