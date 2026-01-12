SG Mülheim setzt auf Konstanz Vieles spricht für einen Lazarevic-Verbleib im Sommer Sina Ternis 12.01.2026, 05:00 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Tom Weis (rechts) kam nur zu Beginn der Saison in fünf Partien zum Einsatz, verletzte sich anschließend schwer und konnte bis zum Winter nicht mehr spielen. Genau wie Bastian Hollendung steigt er nun aber wieder in die Vorbereitung ein und fühlt sich für Trainer Nenad Lazarevic wie ein Neuzugang an. René Weiss

Die SG Mülheim-Kärlich startet ohne Winterneuzugänge, dafür aber mit „gefühlten Neuen“ in die Restrunde der Rheinlandliga. Ob Coach Nenad Lazarevic über den Sommer hinaus bleibt, ist noch nicht sicher – doch alles deutet auf eine Verlängerung hin.

Nachdem er zuletzt zwei Tage lang während des Sesterhenn-Cups in der Halle verbracht hat, am Samstag stand er mit den Alten Herren selbst auf dem Platz, einen Tag später coachte er seine Mannschaft während des Hauptturniers an der Seitenlinie, ist Nenad Lazarevic froh, jetzt zumindest wieder kurz durchschnaufen zu können, ehe er mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich am 19.







