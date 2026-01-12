Vieles spricht für einen Lazarevic-Verbleib im Sommer

Die SG Mülheim-Kärlich startet ohne Winterneuzugänge, dafür aber mit „gefühlten Neuen“ in die Restrunde der Rheinlandliga. Ob Coach Nenad Lazarevic über den Sommer hinaus bleibt, ist noch nicht sicher – doch alles deutet auf eine Verlängerung hin.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem er zuletzt zwei Tage lang während des Sesterhenn-Cups in der Halle verbracht hat, am Samstag stand er mit den Alten Herren selbst auf dem Platz, einen Tag später coachte er seine Mannschaft während des Hauptturniers an der Seitenlinie, ist Nenad Lazarevic froh, jetzt zumindest wieder kurz durchschnaufen zu können, ehe er mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich am 19.