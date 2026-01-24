Fünfsinn kann Tore und Trash VfB Wissen verpflichtet einen namhaften Mittelstürmer Sina Ternis 24.01.2026, 14:00 Uhr

i Marco Weller (rechts), Trainer des VfB Wissen, freut sich, mit Leandro Fünfsinn einen echten Mittelstürmer in seinen Reihen begrüßen zu können. Jona Heck

Der VfB Wissen verstärkt sich im Abstiegskampf mit einem Vollblut-Stürmer. Leandro Fünfsinn, bekannt für seine Treffsicherheit in Oberliga und Westfalenliga – und seine Auftritte in Trash-TV-Formaten wie Love Island – soll die Offensive beleben.

Der VfB Wissen rüstet sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga und hat mit Leandro Fünfsinn einen durchaus namhaften Mittelstürmer verpflichtet. Fußballerisch ausgebildet wurde der gebürtige Siegerländer bei den Sportfreunden Siegen sowie bei Bayer 04 Leverkusen.







