Der VfB Wissen verstärkt sich im Abstiegskampf mit einem Vollblut-Stürmer. Leandro Fünfsinn, bekannt für seine Treffsicherheit in Oberliga und Westfalenliga – und seine Auftritte in Trash-TV-Formaten wie Love Island – soll die Offensive beleben.
Der VfB Wissen rüstet sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga und hat mit Leandro Fünfsinn einen durchaus namhaften Mittelstürmer verpflichtet. Fußballerisch ausgebildet wurde der gebürtige Siegerländer bei den Sportfreunden Siegen sowie bei Bayer 04 Leverkusen.