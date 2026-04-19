Abstand zu Hochwald zu groß VfB Wissen ist nach dem 1:3 in Bitburg abgestiegen Sina Ternis 19.04.2026, 10:54 Uhr

i Wissens Trainer Marco Weller verschwendete nach der 1:3-Niederlage seines VfB beim FC Bitburg keinen Gedanken daran, dass seine Mannschaft damit abgestiegen ist. Dafür kam das zu wenig überraschend. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Oft war der VfB Wissen in dieser Saison nah dran an einem (Teil-)Erfolg, doch fast genauso oft reichte es eben nicht. Und so steht seit der 1:3-Niederlage beim FC Bitburg fest, dass der VfB nächste Saison in der Bezirksliga Ost spielen wird.

Durch die 1:3-Niederlage beim FC Bitburg ist der Abstieg des VfB Wissen aus der Fußball-Rheinlandliga endgültig besiegelt. Die Mannschaft von Coach Marco Weller hat bei noch fünf verbleibenden Partien einen Rückstand von 18 Punkten auf die SG Hochwald und damit auf das rettende Ufer, hat damit auch rechnerisch die Gewissheit, dass es ab Sommer in der Bezirksliga Ost weitergehen wird.







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