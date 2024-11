Linz reist nach Ahrweiler VfB ohne Schuster, aber mit schlechten Erinnerungen 28.11.2024, 00:00 Uhr

i Linz' Coach Thomas Schuster wird in Heimersheim nicht an der Seitenlinie stehen: Er sah gegen Trier-Tarforst Rot und muss die Partie von hinter der Bande beobachten. Foto: Max Jäger / Media Max Jäger / Media

Der VfB Linz hat vor dem Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Rheinlandliga bereits die ersten Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Denn parallel zum Ligaalltag wurden Verträge mit Leistungsträgern verlängert.

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Rheinlandliga reist der VfB Linz am Samstag (17.30 Uhr) zum Ahrweiler BC – und damit zu einer Mannschaft, an die Coach Thomas Schuster nicht die allerbesten Erinnerungen hat. Das Hinspiel, das zugleich das erste Linzer Spiel in der Rheinlandliga war, verlor der VfB vollkommen verdient mit 2:4.

