Thomas Schuster hat verlängert VfB Linz will über dem Strich überwintern 05.12.2024, 08:30 Uhr

i Meris Siljkovic (rechts) hier im Hinspiel gegen Cosmos Koblenz, wird seinem Team gesperrt fehlen, hat aber seine Zusage für die kommende Spielzeit schon gegeben. Max Jäger / Media

Im letzten Spiel des Jahres empfängt der VfB Linz den FC Cosmos Koblenz. Im ungünstigsten Fall könnte die Mannschaft von Thomas Schuster auf einen Abstiegsplatz abrutschen, will aber genau das vermeiden. Indes wurden weitere Personalien bekannt.

Zum Abschluss des Fußballjahres bekommt es der VfB Linz am Freitag (20 Uhr) noch einmal mit einem Topteam der Rheinlandliga zu tun. Dann nämlich gastiert der aktuelle Tabellendritte FC Cosmos Koblenz auf dem Kaiserberg. Das Hinspiel in Koblenz hatt der VfB mit 1:3 verloren, im Rückspiel soll, so zumindest die Wunschvorstellung von Coach Thomas Schuster, ein Sieg stehen.

