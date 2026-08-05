Die Vorsaison beendete der TuS Immendorf auf Rang 13. Gern würde Coach Marvin Schenk dieses Mal weiter oben eintrudeln – und ist optimistisch, die richtigen Schlüsse aus einer starken Rückrunde gezogen zu haben.
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Dass Marvin Schenk vor seiner Zeit beim TuS Immendorf eine Nachwuchsmannschaft trainiert hat, das macht sich auch bei den Neuzugängen des Fußball-Rheinlandligisten bemerkbar. Bis auf Marcel Krause, der zuletzt bei seinem Heimatverein, dem B-Ligisten TV Winningen, gespielt hatte, sind die anderen fünf Neuen noch richtig jung, Jona Wolf, der aus der U19 von Schenks Ex-Verein EGC Wirges kam, dürfte sogar noch ein Jahr A-Jugend spielen.