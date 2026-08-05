Immendorf mit sechs Neuen
Verjüngtes TuS-Team will Ligaverbleib früher fix machen
Der TuS Immendorf 2026/2027 mit (hinten, von links) Jan Bruker, Jona Wolf, Lorenc Canaj, Manuel Escher, Christian Wild, Marvin W
Der TuS Immendorf 2026/2027 mit (hinten, von links) Jan Bruker, Jona Wolf, Lorenc Canaj, Manuel Escher, Christian Wild, Marvin Weber, Santino Chirico, Alexander Ohlig; (Mitte, von links) Julian Schmitz (Co-Trainer), Marvin Schenk (Trainer), Robin Reichert, Jan Knopp, Lukas Wolf, Andreas Köppen, Marcel Krause, Sebastian Fischer, Maximilian Fischer, Patrick Fell (Torwarttrainer), Emily Vosswinkel (Betreuerin) sowie (vorne, von links) Jonathan Ortseifen, Marko Sinan Slowik, Jannik Jarski, Kilian Metzgeroth, Felix Kliesrath, Moritz Weißenborn, Lars Kilian, Pascal Antony Streich, Leon Trees (Physiotherapeut). Es fehlen: Janick Brodt, Maat Menes Elong, Marcel Gimm, Mattis Thörner, Alexander Stotz (Torwarttrainer) und Julian Ferdinand.
Wolfgang Heil

Die Vorsaison beendete der TuS Immendorf auf Rang 13. Gern würde Coach Marvin Schenk dieses Mal weiter oben eintrudeln – und ist optimistisch, die richtigen Schlüsse aus einer starken Rückrunde gezogen zu haben.

Lesezeit 3 Minuten
Dass Marvin Schenk vor seiner Zeit beim TuS Immendorf eine Nachwuchsmannschaft trainiert hat, das macht sich auch bei den Neuzugängen des Fußball-Rheinlandligisten bemerkbar. Bis auf Marcel Krause, der zuletzt bei seinem Heimatverein, dem B-Ligisten TV Winningen, gespielt hatte, sind die anderen fünf Neuen noch richtig jung, Jona Wolf, der aus der U19 von Schenks Ex-Verein EGC Wirges kam, dürfte sogar noch ein Jahr A-Jugend spielen.
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