Wirges empfängt Rübenach Unzufriedenheit ist für EGC-Coach Baldus gutes Zeichen Sina Ternis 26.02.2026, 14:49 Uhr

i Das Hinrundenspiel gewann der FV Rübenach mit Kevin Schenk (rotes Trikot) noch mit 2:1 gegen die EGC Wirges und Berkan Yavuz. Dieses Mal wäre FV-Trainer Benedikt Lauer mit einem Punkt durchaus zufrieden. Jörg Niebergall

Bezirksliga-Ost-Aufsteiger trifft auf Bezirksliga-Mitte-Aufsteiger: Die Tabellensituation spricht am Samstag für die Spvgg EGC Wirges, das Hinspielergebnis für den FV Rübenach, der die Punkte im Abstiegskampf dringender bräuchte.

Nur wenige Schnittmengen gab es in der jüngeren Vergangenheit zwischen der Spvgg EGC Wirges und dem FV Rübenach. Das lag darin begründet, dass die EGC in der Bezirksliga-Staffel Ost und der FV in der Mitte beheimatet waren. In der Fußball-Rheinlandliga, und das ist dann doch eine von zwei Schnittmengen, sind beide seit dieser Saison vereint.







Artikel teilen

Artikel teilen