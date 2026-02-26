Bezirksliga-Ost-Aufsteiger trifft auf Bezirksliga-Mitte-Aufsteiger: Die Tabellensituation spricht am Samstag für die Spvgg EGC Wirges, das Hinspielergebnis für den FV Rübenach, der die Punkte im Abstiegskampf dringender bräuchte.
Nur wenige Schnittmengen gab es in der jüngeren Vergangenheit zwischen der Spvgg EGC Wirges und dem FV Rübenach. Das lag darin begründet, dass die EGC in der Bezirksliga-Staffel Ost und der FV in der Mitte beheimatet waren. In der Fußball-Rheinlandliga, und das ist dann doch eine von zwei Schnittmengen, sind beide seit dieser Saison vereint.