Als sein SV Untermosel nach fünf Minuten mit 0:2 zurücklag, da schwante Coach Tobias Wirtz Böses. Seine Mannschaft wurde von der SG Schneifel schwindelig gespielt. Dass am Ende ein 2:2 stehen würde, das hätte Wirtz sich sicherlich nicht mal erträumt.
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Eine lange Auswärtsfahrt mit einem halben Dutzend Gegentoren im Gepäck, genau das hatten Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp mit ihrem SV Untermosel Kobern-Gondorf nicht mehr erleben wollen, nachdem es vor ziemlich genau zwei Wochen eine 1:6-Klatsche bei der SG Hochwald gegeben hatte.