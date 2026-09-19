2:2 bei der SG Schneifel Untermosels Wirtz: „Das war absolut Wahnsinn“ Sina Ternis 19.09.2026, 23:52 Uhr

i Stefan Ostkamp (vorne) und Tobias Wirtz konnten nicht glauben, was sie in den ersten 45 Minuten bei der SG Schneifel sahen: Ihr SV Untermosel wurde schwindelig gespielt. Dass am Ende ein 2:2 stehen würde, das war lange überhaupt nicht absehbar. Jörg Niebergall

Als sein SV Untermosel nach fünf Minuten mit 0:2 zurücklag, da schwante Coach Tobias Wirtz Böses. Seine Mannschaft wurde von der SG Schneifel schwindelig gespielt. Dass am Ende ein 2:2 stehen würde, das hätte Wirtz sich sicherlich nicht mal erträumt.

Eine lange Auswärtsfahrt mit einem halben Dutzend Gegentoren im Gepäck, genau das hatten Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp mit ihrem SV Untermosel Kobern-Gondorf nicht mehr erleben wollen, nachdem es vor ziemlich genau zwei Wochen eine 1:6-Klatsche bei der SG Hochwald gegeben hatte.







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