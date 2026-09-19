2:2 bei der SG Schneifel
Untermosels Wirtz: „Das war absolut Wahnsinn“
Stefan Ostkamp (vorne) und Tobias Wirtz konnten nicht glauben, was sie in den ersten 45 Minuten bei der SG Schneifel sahen: Ihr
Stefan Ostkamp (vorne) und Tobias Wirtz konnten nicht glauben, was sie in den ersten 45 Minuten bei der SG Schneifel sahen: Ihr SV Untermosel wurde schwindelig gespielt. Dass am Ende ein 2:2 stehen würde, das war lange überhaupt nicht absehbar.
Jörg Niebergall

Als sein SV Untermosel nach fünf Minuten mit 0:2 zurücklag, da schwante Coach Tobias Wirtz Böses. Seine Mannschaft wurde von der SG Schneifel schwindelig gespielt. Dass am Ende ein 2:2 stehen würde, das hätte Wirtz sich sicherlich nicht mal erträumt.

Lesezeit 2 Minuten
Eine lange Auswärtsfahrt mit einem halben Dutzend Gegentoren im Gepäck, genau das hatten Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp mit ihrem SV Untermosel Kobern-Gondorf nicht mehr erleben wollen, nachdem es vor ziemlich genau zwei Wochen eine 1:6-Klatsche bei der SG Hochwald gegeben hatte.
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