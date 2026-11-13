SV gastiert bei der EGC Wirges Untermosels Augenöffner soll nun geschlagen werden Sina Ternis 13.11.2026, 10:00 Uhr

i Lasse Bieg (weißes Trikot, hier im Duell mit Laubachs Luca Münnich) war bei der EGC Wirges einer von denen, die sich zuletzt relativ regelmäßig in die Torschützenliste eingetragen hat. Auch am Samstag im Heimspiel gegen Untermosel? Alfons Benz

In der Liga gab es in den vergangenen Jahren keine Begegnungen zwischen der EGC Wirges und dem SV Untermosel. In der Sommervorbereitung schon. Da war es eine klare Sache für die EGC. Vieles spricht dafür, dass es am Samstag enger werden wird.

Es war schon ein wenig ein Augenöffner für den SV Untermosel Kobern-Gondorf, als der im letzten Testspiel, bevor das Abenteuer Fußball-Rheinlandliga Anfang August begann, eine 0:6-Klatsche gegen die Spvgg EGC Wirges kassierte. Am Samstag (17.30 Uhr) begegnen sich nun beide Mannschaft zum ersten Duell in der Liga, wie schon im ersten Anlauf auf dem Wirgeser Kunstrasen.







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