Zuletzt gab es zwei Siege in Folge für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die sich nach dem 2:0 gegen die SG Hochwald mit einem guten Gefühl in die Sommerpause verabschiedet.
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Es war ein versöhnlicher Abschluss für die Rheinlandliga-Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich, die auf den 7:1-Heimsieg in der Vorwoche gegen Linz nun ein Auswärts-2:0 bei der SG Hochwald folgen ließen und sich damit mit 60 Punkten und auf Rang sechs stehend aus der Saison in die einmonatige Sommerpause verabschiedet, ehe der Aufgalopp für die neue Spielzeit am 22.