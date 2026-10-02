Während Gastgeber SG 06 Betzdorf unter der Woche einen Neuzugang fix machte, gibt es vor dem Rheinlandliga-Spiel am Sonntag bei Gast Laubach drei Rückkehrer in den Kader. Die einen wollen zudem mehr Konstanz, die anderen ihre Durststrecke überwinden.
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Der SV Laubach hat in der Fußball-Rheinlandliga das große Plus mittendrin zu liegen. Aktuell sogar in doppelter Hinsicht: Mit Blick auf die Tabelle, denn die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs ist aktuell Achter, aber eben auch mit Blick auf die Landkarte.