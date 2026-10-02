Neuzugang bei Gastgeber SG 06 Über Laubachs weite Fahrt lächelt Betzdorf nur müde Sina Ternis 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Zuletzt gab es für Ömer Hikmet Aydin (grünes Trikot) und seine SG 06 Betzdorf wenig Grund zum Jubeln. Auf die 0:7-Klatsche im Derby gegen Malberh (hier mit Luca Thom) folgten zwei weitere Niederlagen. Gegen Laubach soll’s zurück in die Erfolgsspur gehen. Jürgen Augst/byJogi

Während Gastgeber SG 06 Betzdorf unter der Woche einen Neuzugang fix machte, gibt es vor dem Rheinlandliga-Spiel am Sonntag bei Gast Laubach drei Rückkehrer in den Kader. Die einen wollen zudem mehr Konstanz, die anderen ihre Durststrecke überwinden.

Der SV Laubach hat in der Fußball-Rheinlandliga das große Plus mittendrin zu liegen. Aktuell sogar in doppelter Hinsicht: Mit Blick auf die Tabelle, denn die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs ist aktuell Achter, aber eben auch mit Blick auf die Landkarte.







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