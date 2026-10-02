Neuzugang bei Gastgeber SG 06
Über Laubachs weite Fahrt lächelt Betzdorf nur müde
Zuletzt gab es für Ömer Hikmet Aydin (grünes Trikot) und seine SG 06 Betzdorf wenig Grund zum Jubeln. Auf die 0:7-Klatsche im De
Zuletzt gab es für Ömer Hikmet Aydin (grünes Trikot) und seine SG 06 Betzdorf wenig Grund zum Jubeln. Auf die 0:7-Klatsche im Derby gegen Malberh (hier mit Luca Thom) folgten zwei weitere Niederlagen. Gegen Laubach soll’s zurück in die Erfolgsspur gehen.
Jürgen Augst/byJogi

Während Gastgeber SG 06 Betzdorf unter der Woche einen Neuzugang fix machte, gibt es vor dem Rheinlandliga-Spiel am Sonntag bei Gast Laubach drei Rückkehrer in den Kader. Die einen wollen zudem mehr Konstanz, die anderen ihre Durststrecke überwinden.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Laubach hat in der Fußball-Rheinlandliga das große Plus mittendrin zu liegen. Aktuell sogar in doppelter Hinsicht: Mit Blick auf die Tabelle, denn die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs ist aktuell Achter, aber eben auch mit Blick auf die Landkarte.
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