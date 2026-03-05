Immendorf gegen Trier II
TuS will’s besser machen als im Hinspiel, Pitsch geht
Marcel Pitsch (rotes Trikot, hier im Luftduell mit Laubachs Julian Schmitz) wird den TuS Immendorf im Sommer verlassen, er wechselt zum Ligakonkurrenten SG 2000 Mülheim-Kärlich.
René Weiss

Der TuS Immendorf empfängt Eintracht Trier II und will das 1:7-Debakel aus dem Hinspiel vergessen machen. Mit zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen geht die Mannschaft von Coach Marvin Schenk selbstbewusst in die Rheinlandliga-Partie.

Nein, an das Hinspiel erinnert sich Marvin Schenk nicht wirklich gerne zurück. Denn das verlor sein TuS Immendorf bei Eintracht Trier II deutlich mit 1:7, erwischte generell einen gebrauchten Tag. „Da haben wir schon unser Material zu Hause vergessen, hatten große Personalsorgen, an dem Tag hat einfach gar nichts zusammengepasst“, berichtet der Immendorfer Trainer – und ist durchaus optimistisch, dass das am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel auf ...

