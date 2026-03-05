Immendorf gegen Trier II TuS will’s besser machen als im Hinspiel, Pitsch geht Sina Ternis 05.03.2026, 17:00 Uhr

i Marcel Pitsch (rotes Trikot, hier im Luftduell mit Laubachs Julian Schmitz) wird den TuS Immendorf im Sommer verlassen, er wechselt zum Ligakonkurrenten SG 2000 Mülheim-Kärlich. René Weiss

Der TuS Immendorf empfängt Eintracht Trier II und will das 1:7-Debakel aus dem Hinspiel vergessen machen. Mit zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen geht die Mannschaft von Coach Marvin Schenk selbstbewusst in die Rheinlandliga-Partie.

Nein, an das Hinspiel erinnert sich Marvin Schenk nicht wirklich gerne zurück. Denn das verlor sein TuS Immendorf bei Eintracht Trier II deutlich mit 1:7, erwischte generell einen gebrauchten Tag. „Da haben wir schon unser Material zu Hause vergessen, hatten große Personalsorgen, an dem Tag hat einfach gar nichts zusammengepasst“, berichtet der Immendorfer Trainer – und ist durchaus optimistisch, dass das am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel auf ...







